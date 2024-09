El impacto que tendrá en Mendoza la resolución de Caputo que elimina impuestos y tasas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que los municipios no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios que envían a los usuarios. Esa situación genera por estas horas revuelo en algunas comunas, especialmente en San Rafael y General Avear que cobrarán en la boleta de la luz una tasa del 4% para sostener económicamente la lucha antigranizo con aviones, que el Gobierno provincial dejó de financiar. Desde esas comunas analizan la situación pero se inclinan por ponderar la autonomía municipal. Además, el resto de los departamentos cobra el alumbrado público.

"Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 que saldrá mañana (miércoles 11) en el Boletín Oficial, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio", aseguró Caputo en un mensaje en su cuenta de X.

Ante la consulta de MDZ, desde el Gobierno provincial desestimaron que la resolución tenga gran impacto en la provincia. Aseguraron que casi todas las comunas cobran el alumbado público en la boleta de la luz y que es correcto que así sea. La ministra Jimena Latorre, de Energía y Ambiente, sostuvo por la misma red social que Caputo: "Bienvenido el Gobierno Nacional al sendero de la claridad, austeridad y sinceramiento con los contribuyentes y usuarios. En Mendoza es así desde 2019". Además, aseguró: "En 2019 el EPRE dispuso que las distribuidoras eléctricas provinciales no podrán incorporar conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica,ni conceptos adicionales vinculados alservicio público de distribución de energía eléctrica"

En ese sentido, desde la Ciudad Mendoza, advirtieron a este medio que sólo cobran el alumbrado en la boleta de Edemsa y que hay normativa que avalan que el alumbrado público esté incluido en la factura. Creen tanto desde provincia como de algunos municipios que la resolución está destinada a la Provincia de Buenos Aires, donde hay municipios que "mezclan" en la boleta de la luz, otros ítems que no tienen que ver con el servicio que están cobrando.

La audiencia pública que se hizo en San Rafael por la lucha antigranizo

Prensa San Rafael

Pero más allá del alumbrado público, hay un tema que preocupa y es reciente. El municipio de General Alvear decidió, a través del Concejo Deliberante, cobrar una tasa de 4% junto con la boleta de la luz para poder costear la lucha antigranizo con aviones que la provincia dejó de financiar, que será incorporado a las facturas de las dos prestadoras de ese servicio en el departamento: Cecsagal y Cospac. El 4% se deducirá de los kilowatts consumidos, no del importe final de la factura.

San Rafael hizo algo similar pero a través del llamado a una audiencia pública que se realizó el 3 de septiembre pasado en el Centro de Congreso y Exposiciones del departamento. Votaron 160 personas de forma afirmativa, 7 negativos, 5 en blanco y 2 abstenciones. Pero ahora, ambos municipios analizan la medida de Caputo aunque confían que primará la autonomía municipal.

Desde Alvear comentaron a este diario que están analizando en Legales pero que tendrían el aval de la provincia para seguir para adelante. Lo que se estudia es que hay una parte de la "biblioteca" que sostiene que la Nación no puede intervenir en el tema porque el cobro de la energía eléctrica es provincial. Tienen autonomía las provincias de poner lo que quieren y sacar lo que quieran. Pero hay otra mirada: son quienes analizan que la resolución del ministro de Economía de la Nación los afecta y que por lo tanto no pueden ponerse tasas. Pero además, hay otro sector más pequeño que sostiene que sí se pueden poner tasas pero que estén relacionadas con el alumbrado público, no lo que harán los departamentos sureños. Igualmente, desde el departamento está analizando otras razones porque también afectaría la cooperativa que se financia a través de la boleta eléctrica. De todas maneras, en 2016 pasó algo similar con una decisión de la Nación pero el fallo salió a favor de la Provincia.

En San Rafael también están estudiando el tema pero creen que la audiencia pública vinculante celebrada tiene poder. De todas maneras, quedaron sorprendidos por la decisión de Caputo y están tomando una decisión por estas horas. En la Legislatura provincial, hay un proyecto similar a la resolución nacional. Corresponde al diputado provincial Jorge Difonso del bloque La Unión Mendocina. Apunta a que se eliminen los impuestos provinciales de la boleta de la luz, que de acuerdo al legislador, representa un 30% del valor de la boleta.