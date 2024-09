Graciela Ocaña denunció a los implicados por coimas en Río Turbio

La legisladora Graciela Ocaña denunció a los implicados en la polémica de coimas de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Se trata de Thierry Decoud, Andrés Gross y Alejando Salemme. Decoud fue echado de su cargo por el propio presidente Javier Milei luego de que se desatara la polémica.

Ocaña pide que se los acuse por la presunta comisión del delito de cohecho y tráfico de influencias. La denuncia recayó en el juzgado 10 de Julián Ercolini, mismo juez que investiga la causa Seguros de Alberto Fernández.

"La corrupción es un delito inaceptable que vuelve a las empresas más ineficientes. Se ha perdido un contrato millonario. Es imperioso designar funcionarios idóneos e intelectualmente honestos si queremos que las empresas estatales funcionen como corresponde", indicó la legisladora.

En el apartado de los "hechos" de la denuncia, Ocaña explica que "si las empresas estatales siguen rodeadas de funcionarios corruptos que directa o indirectamente solicitan coimas y en su afán de cobrar sumas indebidas frustran negocios lícitos y millonarios para el estado, el problema no radica en la empresa, sino en el funcionario".

Thierry Decoud fue denunciado por Graciela Ocaña.

Para las legisladoras, "es evidente que acá estamos en presencia de 'allegados' a los funcionarios, en este caso el interventor de YCRT, que buscan cobrar una coima para no frustrar un negocio totalmente licito y que el único por el cual no se concretó fue que la empresa no quiso pagar dicha coima".

"Por tal motivo, es que realizo la presente denuncia, a fin de que se investigue este hecho gravísimo y se condene a los responsables", concluye el escrito.

En los últimos días, YCRT, la empresa estatal argentina que opera en la región patagónica, se vio envuelta en un nuevo escándalo que involucra un fallido acuerdo de venta de carbón. La empresa israelí Tegi Limited había propuesto la compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por un valor cercano a los US$2.1 millones. Sin embargo, la operación se habría detenido tras un supuesto pedido de dinero realizado por intermediarios vinculados a la negociación.

La denuncia completa

En junio de 2024, TEGI Limited, una compañía de capitales israelíes, presentó una oferta formal para adquirir un remanente de carbón que YCRT tenía almacenado en el puerto de Punta Loyola, en la provincia de Santa Cruz. La compra de las 30.000 toneladas de carbón, con un precio promedio de US$70 por tonelada, fue vista como una oportunidad para la compañía israelí, que planeaba vender el carbón a países como China e India.

El acuerdo propuesto por TEGI no solo buscaba concretar esta compra inicial, sino que también abría la puerta a un contrato a largo plazo que implicaría la compra de hasta 700.000 toneladas de carbón al año, por un valor de más de 100 millones de dólares en dos años.

Cuando todo parecía estar en marcha, un grupo de intermediarios apareció en escena y cambió el rumbo de la negociación. Andrés Gross y Alejandro Salemme, dos brokers que supuestamente estaban colaborando con la compra, habrían solicitado a la empresa israelí un pago adicional para que el acuerdo se concretara. Según un audio al que accedió el diario Clarín, los intermediarios exigieron una suma de entre US$20.000 y US$30.000, lo que representa entre el 1% y el 1.5% del valor total de la compra.

En la grabación, se escucha a Gross y Salemme negociar con Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI en Argentina, quien se mostró sorprendido y en desacuerdo con la solicitud. Yarke dejó en claro que la empresa israelí no estaba dispuesta a pagar ningún monto adicional y que ya tenían contacto directo con YCRT, lo que hacía innecesario el rol de los intermediarios.