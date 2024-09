El exnúmero dos de Sergio Massa se sinceró, dijo qué opinaba sobre el plan platita y otro exfuncionario le salió al cruce

Gabriel Rubinstein, quien fue exviceministro de Economía durante la gestión de Sergio Massa, se refirió con dureza al plan platita, lo que provocó que otro exfuncionario lo cruzara.

El exnúmero dos del entonces titular de Hacienda habló del fracaso de las políticas que formaron parte de la campaña electoral y su desacuerdo con la misma.

"Estábamos en julio de 2022, muy cerca de la híper. Me llamaron a ayudar a un ministro que quería avanzar hacia el equilibrio fiscal y el levantamiento del cepo. Y acepté. Se empezó en ese camino. Pero faltó convicción política, vino la peor sequía de la historia, no conseguimos ayuda externa y la puja electoral (shock Milei en las PASO, plan ‘platita’, etc.). Y fallamos", sostuvo.

Fue a través de una publicación de la red social X, donde Rubinstein le contestó a un usuario. Pero no se quedó ahí y continuó: "¿Podía haber renunciado? Sí. Pensando en mi prestigio personal. No quise abandonar el barco e hice lo que pude para que evitáramos una nueva híper".

En ese sentido, marcó distancia del conocido "plan platita" cuando otro usuario se lo achacó al remarcar que "el que decide es el ministro". "No estaba de acuerdo. Pero no renuncié. Podría haberlo hecho", añadió.

En otro posteo, se explayó más al respecto. "En todo caso, confié en que, dada su ambición, Massa iba a hacer lo ‘necesario’ para bajar y mucho la inflación (más no sea porque ‘garparía’ políticamente)", confesó y sostuvo que su idea era que debían atacar el déficit fiscal y bajar "fuertemente" la brecha, a través de una devaluación acoplada a la llegada de apoyo externo.

"Massa ‘también’, pero nunca se sintió cómodo con la baja/nula ayuda externa (para devaluar), y confiaba en su capacidad para manejarse y lograr resultados en la Argentina corporativa, aún si en el fondo eso le gustara o no. Y yo confiaba más en la ‘macro’. Empezamos mejorando las cuentas fiscales y bajando un poco la brecha. Pero no lo pudimos/supimos sostener", concluyó.

El descargo de Rubinstein hizo que Eduardo Setti, exsecretario de Finanzas de Sergio Massa, saliera al cruce con duros cuestionamientos donde le achacó no haber presentado ningún reparo mientras era parte de la cartera.

"Qué raro que ahora salgas a decir que no tuviste nada que ver con la gestión, cuando en su momento te quedabas callado. Tuvimos muchas reuniones de trabajo de las que participaste", comenzó Setti.

Y luego remarcó que el exviceministro siempre estuvo de acuerdo con "compensar la devaluación que nos había impuesto el FMI, y que sólo iba a destruir el bolsillo de los laburantes y de los jubilados".

"Hasta el último día le decías a Sergio Massa lo mucho que te gustaba ser funcionario. ¿Estás buscando laburo Gabriel?. Esta no es la mejor manera", sentenció.