Luis D'Elía redobló sus críticas a Alberto Fernandez: "El tiro en la cabeza ya se lo pegó"

En las últimas horas la controversia que rodea a Alberto Fernández ha escalado sin parar, desde las fotos que evidencian la violencia física infligida a Fabiola Yáñez (pruebas que fundamentarían su denuncia por violencia de género) hasta la reciente publicación de un video tomado por el mismo expresidente que muestra a Tamara Pettinato en el despacho presidencial. A todo esto se le suma la intervención del dirigente social Luis D'Elía, que fue denunciado por instigación al suicidio por unas palabras dirigidas al expresidente que publicó en las redes sociales. En una charla exclusiva con MDZ Radio 105.5 FM, D'Elía habló sobre la controversia y su ya difunta relación personal y política con Alberto Fernández.

D'Elía reveló que la situación comenzó el pasado domingo, "cuando empezó a circular la versión de que habían videos que denunciaban hechos de violencia contra la esposa del expresidente. Me llamó él, el domingo a las 13:00, media hora hablando, y me dijo que de ninguna manera, que nunca la había agredido, que la violencia no existía, que era una operación. Bueno, yo le creí hasta ayer, que vi los videos y las fotos".

La publicación de Luis D'Elía

Al ser cuestionado por su relación el Alberto Fernandez, su exaliado dijo: "Sí, era una relación política, pero a partir de que vemos a la esposa del expresidente de la República desfigurada a trompadas, y que la chica pide ayuda a la secretaria del presidente. Se mandan las fotos pero nadie hace nada por ella en un gobierno que programa el Ministerio de la Mujer y un montón de políticas públicas en esa línea. La verdad me llenó de asco y de indignación".

El chat con Alberto Fernandez.

"Entonces publiqué lo que publiqué y él (Alberto Fernandez) me mandó esos dos mensajes que también los publiqué, donde me dice que se va a pegar un tiro". Pero la publicación de los mensajes no fue exclusivamente un descargo de emociones: "Era una forma de protegerlo, para que todo el mundo vea que había estado en peligro y que vayan en su ayuda".

En cuanto al peronismo y el arco político en general, D'Elía expresó su descontento: "Vamos camino a que se vayan todos de nuevo. Con Milei tenemos un plan de hambre que deja el 80% de la sociedad argentina afuera. Macri imputado en 244 causas penales por corrupción. Cristina Fernández es una soberbia, sectaria, responsable de todo lo que nos pasa hoy. Y este tipo que bueno, la verdad ojalá que la justicia argentina haga lo que tenga que hacer".

Por último, el dirigente social habló de la reputación y la imagen pública de Alberto Fernandez: "El tiro en la cabeza ya se lo pegó".