Emergencia salarial: los detalles sobre el nuevo paro universitario que se avecina

El sector universitario se prepara para una jornada de paros y movilizaciones a partir del próximo lunes 12 de agosto, en protesta por la falta de avances en la negociación salarial. Será de 72 horas, abarcando los días lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Emiliano Diez, secretario general del Fadiunc, habló en MDZ Radio 105.5 FM sobre el paro que afectará tanto a docentes como a personal no docente en todas las universidades del país.

Diez explicó que el paro responde a un reclamo por la falta de paritarias: "El mes pasado se nos otorgó un incremento salarial sin una instancia de negociación paritaria. Y el mes anterior también ocurrió lo mismo. Por lo tanto tenemos un reclamo específico que tiene que ver con que vuelvan a haber paritarias en el sector universitario para poder discutir nuestros salarios". Además habló sobre la diferencia respecto a la inflación, por la cual están perdiendo "más del 50% del salario".

"Tenemos una situación muy particular que es que hay docentes que venían muy precarizados en sus condiciones laborales y les pagaban solo por diez horas de trabajo semanal. Obviamente los salarios son por debajo de la canasta de indigencia, pero venían asumiendo tareas adicionales sin una remuneración acorde. Y cada vez más están optando por buscar otras alternativas económicas que les permitan sostener y tener un ingreso que les permita vivir, tener la canasta básica", explicó.

El secretario general también mencionó la reimposición del impuesto a las ganancias, que afecta incluso aquellos cargos que permiten el sostenimiento pleno de la actividad. "Así que tenemos un techo y un piso muy desparejo. Más del 60% de la docencia está por debajo de la pobreza y algo del 10% está siendo afectada con este impuesto al salario. Así que tenemos un reclamo doble, porque la verdad que el castigo a la docencia y a dar clases y a tratar de que la educación mejore es brutal", denunció Diez.

Para concluir, el secretario habló sobre la posibilidad de un paro indefinido: "No ha salido en nuestros escenarios. El mandato de Cuyo y lo que salió fuera, fue el de tener un plan progresivo de lucha como para recuperar la paritaria y no tener que ir a medidas que impliquen la suspensión total de actividades por tiempo indeterminado. Así que esperamos que no, que haya respuesta por parte del Gobierno y que tengamos una resolución". Aunque finalizó diciendo que una nueva gran marcha universitaria "está en el horizonte cercano" para "poder volver a recordarle al Gobierno que la Universidad no se vende, se defiende".

