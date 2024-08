Condenaron a Guillermo Moreno: la funcionaria mendocina que lo enfrentó y que fue testigo en la causa

Este miércoles se dio a conocer que el exsecretario de Comercio de la Nación Guillermo Moreno fue sentenciado a tres años de prisión por manipulación de datos públicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) durante los años 2006 y 2007.

La condena, que incluye inhabilitación para ejercer cargos públicos por 6 años, fue emitida por el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2), que lo consideró responsable de la información sobre estadísticas que realizaba el organismo, como los índices de inflación y del Producto Bruto Interno (PBI).

Patricia Giménez, hoy funcionaria del Gobierno mendocino a través de la Fundación ProMendoza, en aquella época se desempeñaba como titular de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia. Este miércoles dialogó con MDZ Radio y contó cómo fue vivir en carne propia el enfrentamiento tanto con Moreno como con otras autoridades del Indec. Incluso, Giménez fue testigo en la causa.

"La verdad es que el recuerdo es doloroso. Este año, cuando me llamaron para declarar porque fui testigo en la causa, digamos, decía: '¿Qué sentido tiene declarar tantos años después? Es como como faltarnos el respeto'. Pero es una causa que seguí y que sentí no solo por lo que es el respeto que tengo por la estadística pública, sino sobre todo por la gente que lo vivió más de cerca. Nosotros en el interior tuvimos una manipulación del número provincial, pero quienes estuvieron dentro del Indec en Buenos Aires realmente tuvieron un atropello que mucha gente por ahí no logra dimensionar. Creo que es por esa gente que dije 'bueno, tengo que volver a declarar en esta causa' y declaré este año", reflexionó en el programa Sonría Lo Estamos Filmando.

A la hora de hacer su relato cronológico de los hechos, comenzó: "El comienzo es en el 2006 por el contacto que teníamos. Prácticamente, una vez al mes hay reuniones de las direcciones de provincia con el Indec. Cuando íbamos a Buenos Aires ya empezábamos a ver cómo los técnicos del Indec estaban afectados, sobre todo los del área de precios por la presión que ejercía Moreno sobre ellos. Y me tocó estar en un congreso en Santa Fe con quienes eran las referentes de la encuesta permanente de hogares Graciela Bevacqua y Clyde Trabuchi. Ellas en un momento se pusieron a llorar del estrés que tenían cuando las defendí en una situación técnica. Después nos tomamos un café y obviamente me agradecieron lo que había pasado en la reunión".

"Lo más importante para la estadística pública es la rigidez y el respeto por lo metodológico. Esto fue a fines del 2006. En enero de 2007 intervienen en el área de precios del del Indec y yo en marzo asisto a la primera reunión con quien era la persona que reemplazó a Bevacqua, Beatriz Paglieri", sumó.

Guillermo Moreno en MDZ Radio. Foto: MDZ.

Beatriz Paglieri, exdirectora de Índices de Precio de Consumo (IPC), también fue condenada este miércoles con una pena similar a la de Guillermo Moreno. También fueron inculpadas dos exempleadas del Indec: Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda.

En ese orden, Giménez contó que "Paglieri, entre muchas barbaridades, dijo que había que sacar la lechuga de los precios tomados porque tenía una distorsión muy grande. Entonces les dije que de los precios de la provincia Mendoza no saque nada porque todo lo que estaba ahí era lo que se había medido y que respetaba la canasta de los consumos de los mendocinos. Y si la lechuga estaba más cara era por un cambio estacional. A algunos directores de estadística les pareció una cosa normal y yo me sorprendí. Eso fue en marzo. A nosotros no nos cambiaron el índice. A partir de ese mes cambiaron, salvo el de San Luis y el de Mendoza".

También reveló que, si un incremento superaba los diez puntos, el Indec lo sacaba de la medición. "Ajustaron todos los valores y cuando después analizamos un poco las planillas, lo que hacían era que todo aquello que subía más del 10% lo sacaban. Eso fue después de analizar mucho. Nos dimos de cuenta porque tuvimos la suerte de que quienes eran técnicos del INDEC -que los obligaban a hacer esto- empezaron a poner una marquita en aquellos precios que tenían que tocar...", expresó.

Asimismo, Giménez manifestó que "en agosto de ese año nosotros cerramos la estadística la tarde del día que nos correspondía, el miércoles, y el valor era 3.2%. Al otro día las radios daban un valor del 1.6%. Normalmente el Indec daba su comunicado de prensa de la Encuesta Permanente de Hogares los martes a las 16 y el del índice de precios los jueves a las 16. Bueno, no se había dado en horario normal. El índice apareció después de las 21 y, obviamente, habían ingresado en las planillas de Mendoza, que se cargan online con Buenos Aires. Había valores que habían sido cambiados. El cambio había sido el 50% de la inflación real que había dado la provincia. Desde Mendoza pedimos una rectificación de este número, lo cual nunca fue contestado. Ahí se inició el proceso nacional por los índices". Patricia Giménez fue precandidata a vicegobernadora en la lista de Luis Petri en 2023.

Para Giménez, "es escasa la condena, pero implica reivindicar a mucha gente que hay detrás de toda esta situación. Así que bueno, en alguna medida hay una cuota de alegría para quienes hemos sido parte".

Confesó que después, cuando era diputada nacional de la UCR, volvió a cruzarse con Moreno en un programa, televisivo pero él no la reconoció. "Para nosotros él era una figura mucho más conocida. Él se refería en ese momento a nosotras como las rubias mendocinas, por la ministra de Economía Laura Montero y yo. Como que nosotras éramos el problema...".

Giménez analizó cómo quedó la imagen del Indec luego de dicho escándalo y sostuvo al respecto: "Desde que entré a trabajar en la Dirección de Estadística de la Provincia, lo primero que recuerdo es el respeto de quienes estaban dentro de la Dirección y en las otras instituciones equivalentes en el país. El respeto institucional que había hacia el INDEC -e internacionalmente sobre esta institución- hace que nosotros sintamos que esta condena es el primer punto para empezar a devolverle a ese lugar el marco que necesita. El Indec era referente en Latinoamérica y hoy no lo es. Hoy se hace 1/3 de la estadística pública que se hacía en el 2007. Se hacen cosas limitadas y muchas de ellas la gente no les cree. Ese daño no tiene precio".