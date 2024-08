Lucha antigranizo: Rodolfo Vargas Arizu se defendió en la Legislatura y anticipó un anuncio para productores

El ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu, acudió este martes a la Legislatura provincial para dar explicaciones acerca de la decisión del Gobierno de Mendoza de terminar con la lucha antigranizo a través de la siembra de yoduro de plata mediante aviones, la cual fue comunicada en junio y que, posteriormente, generó todo tipo de rispideces en el arco político.

El funcionario acudió al plenario de comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Economía y Hacienda del Senado, donde, principalmente, fue interpelado por legisladores que se oponen a la decisión de la administración de Alfredo Cornejo. En tanto, anticipó que el viernes anunciará los detalles del seguro agrícola que tiene en mente su cartera.

Rodolfo Vargas Arizu brindó una conferencia de prensa. Foto: Santiago Abdón Tagua / MDZ.

"Es la segunda vez que vengo a la Legislatura en en mi vida. Dimos explicaciones de las últimas reformas que hemos hecho y hemos dado la explicación adecuada de por qué ha sido y en qué momento, cuidando siempre los recursos de Mendoza. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Hay tres o cuatro modificaciones fuertes que necesitaban explicación y se las hemos dado con datos duros existentes y con filminas donde lo han podido ver", dijo Vargas Arizu tras el tenso cara a cara que mantuvo frente a legisladores tanto de La Unión Mendocina como del Partido Justicialista. Incluso, hubo gritos de por medio cuando el ministro indicó que no hay estudios que demuestren la efectividad de la lucha antigranizo con aviones.

Rodolfo Vargas Arizu también hizo mención a la Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (AEMSA) al sostener que "sin lugar a duda a AEMSA no ha funcionado bien, como se quería o cómo se planificó por múltiples problemas. "Se analizará en su momento. AEMSA va a seguir existiendo porque ahí están todos los radares y ahí sale la información a contingencias climáticas a toda la provincia y a Defensa Civil. Así que eso va a continuar y se va a ir perfeccionando", completó.

Por otro lado, explicó que "sobre el fondo compensador -o seguro agrícola-, lo que no tenemos es la cifra ni tampoco el número final que vamos a cubrir de hectáreas, pero sí que hay un seguro para granizo específico muy conveniente y un seguro para granizo y helada. En helada no hay ninguna compañía de seguro en el mundo que la cubra".

"Hay una proporción que va a pagar el privado, como fue antes donde el fondo compensador también lo hacía, y esto va a una tendencia de más responsabilidad entre las partes y menos intervención del Estado. El Estado que esté donde tenga que estar: directamente al lado del productor y no en asociaciones intermedias donde no le llegan los recursos al productor", sumó el ministro tras permanecer más de dos horas en la Legislatura.

Durante el desarrollo del plenario había comentado que este viernes el Gobierno de Mendoza dará mayores precisiones en relación al seguro agrícola que funcionará como una de las alternativas para reemplazar la lucha aérea.

Duras críticas del peronismo

Los cuestionamientos por parte de la oposición no faltaron y se vieron por parte de quienes representan a los departamentos sureños, que no recibieron de la mejor forma la noticia sobre el cierre del programa de lucha antigranizo. "Es positivo que nos hayamos reunido, pero la verdad es que nosotros no consideramos que sea oportuna la decisión. Creemos que hoy el gobierno está construyendo un relato en relación a números que hace dos, tres, cuatro meses -incluso años- han venido sosteniendo. Para nosotros lo concreto es que los números nos demuestran que la lucha antigranizo es un programa de mitigación que ayuda y que reduce el tamaño de granizo y eso lo vemos en relación a la cantidad de hectáreas afectadas", dijo el senador justicialista oriundo de San Rafael Mauricio Sat.

A su vez, calificó de "inoportuno la época" y sostuvo que desde su espacio piensan "que ya no hay tiempo para poder poner en en marcha algunos de los programas que ellos plantean como solución -que es la tela antigranizo, lo cual nosotros también avalamos-, pero armar un proyecto poder desarrollarlo y tener la capacidad operativa para poder poner la tela no es tan sencillo. Lo otro es en relación a la cantidad de hectáreas que hoy tiene nuestra provincia. Con ese recurso necesitaríamos aproximadamente entre 150 y 200 años para poder entelar parte de nuestra producción".

"Y el tercer punto que nosotros cuestionamos mucho es que consideramos que estamos pasando de una política universal que le sirve al común del vecino, al comerciante, al sector turístico y al productor con una o cincuenta hectáreas, a una política que va a ser para algunos porque hay muchos productores -por sobre todas las cosas en el oasis sur de San Rafael y General Alvear- que no son sujeto a crédito. ¿Qué quiere decir con esto? Que son productores que tienen cuatro, cinco, diez hectáreas, que lamentablemente no son sujetos aplicables y que no van a poder acceder a estas líneas de financiamiento que el Gobierno plantea", sumó y aclaró que, pese al enfrentamiento, "el diálogo siempre está abierto". El senador Mauricio Sat. Foto: Santiago Abdón Tagua / MDZ.

Por su parte, el senador también sanrafaelino y peronista Pedro Serra aseguró al respecto: "Nunca hay que justificar cuestiones políticas con cuestiones técnicas ni mezclarlas. Claramente esto es una cuestión política Esto es una decisión política del gobierno que viene con una ola nacional, donde lo que hace es hacer recortes en todos lados donde no crea que es necesario hacer un gasto. Para nosotros el gasto es necesario.

"Vuelvo a repetir: de un día para el otro se dijo que no hay más lucha antigranizo y después se ha tratado de justificar técnicamente donde no hay técnica que valga. Y ese es el enojo de todos los productores y de los intendentes. ¿Qué es lo que hace uno ante un problema? Se sienta en una mesa y después decide qué es lo que va a hacer. Por supuesto que al ministro nosotros no le queremos nada", planteó.

La Unión Mendocina se sumó a las críticas

El senador del PRO Gabriel Pradines dijo en tono desafiante: "Según el equipo de Rodolfo Vargas Arizu, se elimina la lucha antigranizo porque no funciona y su principal argumento es que la disminución de las hectáreas afectadas por granizo (desde que existe la lucha activa) se debe a que hay más hectáreas afectadas por heladas y no por la efectividad de la lucha. O sea, una relación directa. Y los datos dicen otra cosa...".

En ese sentido, se sumó el senador Valentín González, que añadió: "¡No funcionan los funcionarios! Marcelo Japaz, presidente de AEMSA (empresa de la lucha Antigranizo creada por Alfredo Cornejo), no ha sido capaz de generar ni un peso para la Provincia. Que lo gerencie alguien que sepa y no un amigo del gobernador. #ModoMendoza".