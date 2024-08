Christian Castillo dio detalles del polémico proyecto del oficialismo

El diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Christian Castillo, se refirió a la controvertida propuesta del Gobierno nacional sobre la seguridad pública respecto a bajar la edad de imputabilidad. Castillo señaló en MDZ Radio 105.5 FM que el tratamiento de este proyecto comenzó esta semana con la presencia de dos miembros del gobierno, quienes defendieron la iniciativa oficialista. Castillo criticó duramente la propuesta, afirmando que “nos retrotrae 100 años a la hora de tratar con la situación de menores vulnerables y que cometen algún delito”.

El tema generó diversas posturas y pareciera ser un caballo de batalla del Gobierno, como uno de sus principales esfuerzos para mejorar la seguridad pública. Sin embargo, Castillo afirmó que "esto no va a resolver la realidad de la vida muy difícil que tienen los jóvenes, adolescentes y niños. Primero porque no hay estadísticas fiables respecto de los menores no punibles de cuántos crímenes graves cometen. Se daban los datos de la Ciudad de Buenos Aires y por ejemplo en el primer semestre del 2023, no hubo ninguno". Es decir, que "no hay muchos casos de delitos graves".

Además aclaró que "de 16 y 17 años son punibles en la actualidad y tampoco es cierto que no tengan ningún tratamiento penal los que tienen menos de 16 años. De hecho hay más de 1.000 niños y adolescentes internados en institutos y habría que discutir cómo se hace otra cosa porque esos institutos son terribles".

Para dimensionar la magnitud del problema, Castillo expresó que con "8,8 millones de niños y adolescentes bajo la línea de pobreza y 4,3 millones directamente en indigencia" se trata de "un problema monumental. Sin embargo, no es una prioridad de agenda". "Se está creando un mito discursivo de que habría un gran problema para la sociedad porque los que tienen 13, 14 y 15 años no son tratados en forma penal", dijo el diputado de izquierda y añadió que "la brutalidad que dijo el presidente de que ‘pena de adulto, castigo de adulto’, es algo que está cuestionado por todas las convenciones internacionales como la Convención de derechos de niños, niñas y adolescentes firmado por nuestro país que sostiene que hay que hacer otro tipo de tratamiento".

Castillo planteó que "tal como está el proyecto del oficialismo, no tiene consenso. La mayoría de los diputados y diputadas que hicieron preguntas y hablaron en la Comisión manifestaron muchísimos reparos. Hay otros proyectos que van a empezar a discutirse la semana que viene, pero hay un debate abierto" y sostuvo que "tenemos que focalizar en cómo mejoramos las condiciones de vida de los pibes y pibas porque muchas veces, cuando cometen un acto delictivo, es a la vez una víctima tomada, chantajeada, de la cual se aprovechan de su situación de vulnerabilidad para ponerlo ahí y se lo va a tratar como alguien que no tiene esa situación de víctima".

Agregó: "La preocupación debería ser cómo los niños, niñas y adolescentes, están efectivamente en las escuelas y tienen condiciones de vida elementalmente dignas, cosa que no hay en nuestro país y que los funcionarios hacen como que ellos no tuviesen nada que ver", dijo Castillo e insistió en que alrededor del proyecto habrá mucha discusión, y que ya se vio en el plenario de comisiones donde "los funcionaros que vinieron tuvieron muy poca solvencia, repitieron la letra del proyecto y todas las objeciones que se les plantearon no respondían a ninguna, simplemente reproducir un punto de vista de criminalización".

"Es un problema grave las condiciones de vulnerabilidad extremas que tienen millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país y que este gobierno mira para otro lado. Porque con sus políticas ha aumentado los niveles de pobreza y de indigencia, que ya venían muy altos de los gobiernos anteriores, y esto hay que señalarlo con claridad", dijo el diputado y agregó: "El avance en la quita de derechos en una mirada totalmente represiva del Código Penal, muy brutal, es un problema que no es menor porque después puede redundar en pibes de 13, 14 años que porque tomaron una escuela después van presos".

