Pablo Avelluto habló de los objetivos de MAD, el espacio político que comparte con Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno porteño, volvió a la cancha para confrontar con Javier Milei y lanzó el Movimiento al Desarrollo (MAD), la plataforma que busca alejarse de las ideas de La Libertad Avanza. En una reciente entrevista con MDZ Radio 105.5 FM, Pablo Avelluto, exministro de Cultura de la Nación bajo la presidencia de Mauricio Macri y secretario general del think tank centrado en el desarrollismo, dio detalles sobre esta iniciativa.

"No estamos de acuerdo con la línea que ha tomado el Gobierno de Javier Milei. No hubo ningún cambio entre lo que planteaba y lo que está haciendo. No está generando los resultados que se esperaban para el bienestar de la sociedad", expresó Avelluto en primer lugar.

En segundo término habló de "la necesidad de salir de la queja y de la indignación". "El Gobierno lanza diatribas y provocaciones diariamente a quienes no piensan como él. Ayer fue un día particularmente intenso tanto por las declaraciones del ministro de Justicia como las de la vicepresidenta en dos temas que implican un enorme retroceso para la Argentina. Pero la indignación no es suficiente. El enojo no es la respuesta", dijo.

Avelluto planteó que "estamos en un momento en el cual las personas, los grupos, los partidos, los líderes y los ciudadanos comunes que no estamos de acuerdo en algunas cosas sí estamos de acuerdo en la necesidad de la democracia, del pluralismo, de la diversidad, de la inclusión, del desarrollo".

En este sentido, explicó: "El MAD puede ser un punto de encuentro donde cada uno llega con su historia a cuestas, sus trayectorias, sus ideas, sus puntos de vista y las diferencias que se han tenido y que se tienen frente al Gobierno. Y, sobre todo, con el objetivo más valioso que puede tener la política que es el de soñar con otra Argentina y pensar en cómo construirla".

Por otra parte expresó que "hay un momento en el cual una facción del liberalismo más radicalizada a nivel global se asocia con el conservadurismo, la ultraderecha, en algunos países son nacionalismos, en otros países son libre mercado, como en la Argentina, en otros países están en contra de los inmigrantes y construyen su agenda a partir de la recuperación de la esencia nacional. Pero en todos los casos siguen el mismo libreto y la misma historia. La unión de esos dos grupos, la unión de Milei y Villarruel, la unión de los mundos que ellos representan, es la ultraderecha global que hoy gobierna en muchos países".

En este marco, Avelluto se despegó del PRO: "Tenemos la responsabilidad de ser quienes no estamos de acuerdo, de quienes decimos que no tenemos nada que ver con esto. El PRO quiere tener que ver con esto, perfecto. Todo mi respeto. Yo no quiero. Y hay muchas personas con muchas ideas distintas que tampoco quieren tener nada que ver".

