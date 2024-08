La buena noticia salarial para un grupo de docentes mendocinos que confirmó Tadeo García Zalazar

Las docentes que cobran el sueldo inicial recibirán un retroactivo correspondiente a abril, mayo y junio en septiembre. Esta decisión la tomó la Dirección General de Escuelas con acuerdo con el SUTE, luego de conocerse el decreto del salario inicial que la Nación lanzó la semana pasada. Como el mínimo determinado para esos tres meses fue menor al que cobraron los maestros en la provincia, Mendoza pagará el retroactivo.

"Con el decreto que sacó la semana pasada la Nación, va a haber una recomposición por abrl, mayo y junio que se va a cobrar en septiembre", contó en diálogo con MDZ Radio, el ministro de Educación, Cultura, Infacias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar. El Ministerio de Capital Humano -a través de su Secretaría de Educación- estipuló el salario mínimo docente y los montos salariales que los maestros percibirán en 2024. Según la resolución 689/2024, emitida por el Ministerio de Capital Humano el último 22 de agosto de 2024, se dispuso “determinar, a los efectos del funcionamiento del sistema educativo, un salario mínimo docente para el cargo de maestro, jornada simple, sin antigüedad o equivalente en horas cátedra”.

El salario mínimo docente quedó en 420.000 pesos en julio de 2024, según lo determinado por el Gobierno Nacional luego de infructuosas gestiones que no prosperaron para llegar a un acuerdo paritario con las entidades nucleadas en ese ámbito laboral, por eso sacó un decreto. También se determinaron los sueldos mínimos para los meses de abril, mayo y junio, pero como Mendoza para esos meses pagó debajo de lo establecido por la Nación, le devolverá a los docentes en forma de retraoctivo.

Ante la consulta de MDZ, el secretario gremial del SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) sostuvo que: "Todos los docentes que tiene cláusula van a cobrar un retroactivo", aseveró. El acuerdo fue firmado por la DGE y el gremio. En la paritaria de abril pasado, se acordó modificar el salario mínimo neto provincial garantizado en caso que la pairtaria nacional docente fijara un piso superior para algunos de los meses de abril, mayo o junio.

Las escalas que se fijaron

Consultado por MDZ Radio, García Zalarzar se refirió también a la posibilidad de que haya más capacitaciones los sábados - que son pagas y que han tenido mucha recepción- pero eso dependerá de los fondos que envíe la Nación por la deuda que tiene con la provincia.

Respecto del salario docente, que en comparación con el resto de las provincias, Mendoza se encuentra en el puesto 16, el ministro dijo:"Esto es relativo, porque hay un índice que se toma de todas las provincias argentinas, de las 23 juridicciones más la Ciudad de Buenos Aires. Es un índice relativo porque no toma ítems que se pagan en el caso de Mendoza. De todas maneras, para ser concreto podemos decir que en diciembre estábamos en el puesto 20 y ahora estamos en el puesto 16. Nosotros queremos aspirar con una mejorar paulatina y progresiva. Esto implica estar a mitad de tabla a nivel país", sostuvo

En ese sentido, el funcionario agregó: "Esto no implca que no haya mejoras concretas. ¿Qué desventaja tiene un sistema con una pirámide chata? Que da lo mismo mantenerse o no en el sistema, da lo mismo el que es directivo.La idea es que esa pirámide se alargue todos los años o cada vez que van pasando las paritarias y que aquel que tiene más jerarquía, más responsabilidad, más cantidad de tiempo en el sistema que pueda tener obviamente una mejor remuneración. De eso se trata la pirámide salarial. Se ha ido mejorando a pesar del FONID, que lo sacó la Nación y lo incorporó la provincia con fondos propios".