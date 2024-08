Casa Rosada ya ordenó cambios en el PAMI de Mendoza tras la expulsión de Lourdes Arrieta

Tal y como trascendió este viernes (y como confirmó MDZ), Lourdes Arrieta será expulsada de La Libertad Avanza. La diputada protagonizó distintos escándalos y el costo político estará a la altura de los mimos, ya que no formará más parte del bloque en el Congreso por decisión de Karina Milei. Si bien todavía no es oficial y se terminará de convertir en un hecho el próximo martes, hay medidas que bajan de Casa Rosada que vacían de poder a Arrieta en el PAMI, que hasta el momento era "manejado" políticamente por ella.

Según pudo saber MDZ este sábado por la mañana, el PAMI de Mendoza tendrá más cambios en los próximos días producto del quiebre en la relación que hay con Lourdes Arrieta a 8 meses del inicio de la gestión de Javier Milei. Algunos de estos cambios ya son oficiales: una resolución del PAMI a nivel nacional indica que desde el pasado jueves ya se le asignó a Fernando Barreira, dirigente del PRO, las funciones de la jefatura de Asuntos Jurídicos.

Según manifestaron fuentes oficiales a este medio, desde Casa Rosada insisten en que el actual titular del PAMI, David Litvinchuk tiene que comenzar a "sacar del juego" a los principales alfiles que tiene Arrieta dentro del PAMI. El coordinador de Políticas Sociales, Renzo Cadile y el Coordinador de MAP, Gonzalo Mugianesi son dos de los apuntados por ser de extrema confianza de la diputada que será expulsada en las próximas horas de forma oficial de La Libertad Avanza.

Estos coletazos alcanzarían en primer lugar a estos funcionarios ya que se trata de dos cargos políticos dispuestos por la legisladora mendocina. Sin embargo, la decisión por ahora no alcanzaría al libertario David Litvinchuk, quien seguiría como titular del PAMI pese a también haber sido designado por Arrieta cuando destituyó a Soloa Vacas hace pocos meses por no haber cumplido algunas órdenes pedidas por la diputada. De hecho, MDZ contó que el titular del PAMI se acercó en las últimas semanas al diputado Facundo Correa Llano, quien empezó a levantar el perfil en medio de los escándalos de Arrieta y su alejamiento de Martín Menem.

Aún resta saber qué pasará con los cargos otorgados en ANSES. La diputada libertaria designó a la delgada del Ministerio de Trabajo de Mendoza y a la de San Rafael, pero no está claro lo que pasará allí ya que el titular de ANSES Mendoza, Emilio Agu, responde políticamente a Luis Petri.

Idas y vueltas en PAMI, lo que destapó el primer escándalo

Si bien Arrieta ahora es apuntada por su visita a genocidas presos en Ezeiza y por intentar luego despegarse del asunto; mucho antes en el tiempo protagonizó otros escándalos políticos con nombramientos y expulsiones del PAMI de Mendoza.

Como se mencionó anteriormente, el primer titular del PAMI Mendoza en la gestión Milei fue Carlos Soloa Vacas, quien fue destituido por el clan Arrieta (Lourdes y su hermano Martín) luego de desobedecer órdenes para expulsar a varios funcionarios por pedido de la diputada. "Me echaron por cuestiones políticas, por no cumplir caprichos de Arrieta y me pidió echar gente que no era de su riñón político, hasta me pidió echar a una médica que ganaba más que ella", contó en MDZ Radio Soloa Vacas.

Luego de eso, el designado fue el libertario Litvinchuk con quien no ha habido mayores polémicas, aunque llegaron con él los nombramientos de quienes hoy están en la mira: Gonzalo Mugianesi para la Coordinación del MAP y Renzo Cadile para políticas sociales. El titular no correría riesgo tras la salida de Arrieta y tampoco Natalia Maffei, de la Coordinación Médica.

En julio de este año, es decir, hace un mes; se puso a disposición una especie de "purga" en la que varios funcionarios que respondían a La Cámpora dejaron de formar parte del PAMI a pedido de Litvinchuk (y por orden de Karina Milei), que fue quien apretó el botón rojo luego de conocer los motivos por los que echaron a quien venía a reemplazar. En total, fueron doce resoluciones en las que fueron eyectados varios funcionarios identificados con el peronismo que seguían dentro del PAMI.