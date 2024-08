La Libertad Avanza se despegó de la denuncia y Bertie Benegas Lynch fulminó a "dos diputadas"

Luego de la tensa reunión dentro del bloque de diputados de La Libertad Avanza en el Congreso, la bancada oficialista sacó un comunicado para negar las acusaciones de la diputada Lourdes Arrieta contra su par Nicolás Mayoraz, a quien denunció este miércoles por la tarde por violencia de género. La postura, que se publicó en redes sociales, generó la respuesta de Bertie Benegas Lynch, quien por la misma vía no perdonó a la legisladora y a Rocío Bonacci, otra de las apuntadas.

"Hay algunas diputadas de LLA a las que Milei, como a todos nosotros, les dio la oportunidad de ser parte de este momento histórico del país. Sin embargo en estos 8 meses, con distintos episodios lamentables, demostraron que deben reconsiderar de qué lado quieren pelear la batalla", escribió Benegas Lynch en su cuenta de red social X.

Desde el oficialismo apuntaron con una crítica indirecta hacia la legisladora mendocina: "Desmentimos absolutamente cualquier tipo de episodio de violencia o agresión. Actores malintencionados impulsaron rumores falsos con respecto a miembros de nuestro bloque, como por ejemplo el diputado Nicolás Mayoraz".

Respaldaron a Mayoraz y lo calificaron como "un integrante valioso de nuestro equipo": "Quienes trabajan con él diariamente reconocen que es un profesional serio y competente, incapaz de cualquier tipo de violencia".

Indicaron que quienes están detrás de esta controversia son "los mismos de siempre" al estar "promoviendo operaciones para socavar las reformas que impulsa el presidente Javier Milei".

"Frente a estos ataques el bloque de La Libertad Avanza permanecerá firme en su defensa de las ideas de la libertad y de los proyectos de ley que impulsa el Presidente", concluyeron.

En la reunión de esta tarde en un salón de la planta baja del Palacio Legislativo, hubo gritos y discusiones. Según distintas fuentes parlamentarias, la discusión llegó a su punto más alto cuando Mayoraz increpó a Arrieta después de haberle transferido la responsabilidad al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lousteau por la visita a los represores en Ezeiza.

Bertie Benegas Lynch, sin vueltas contra la denuncia de Arrieta: "Un disparate"

El diputado profundizó sus críticas en una entrevista radial, acusó a Arrieta de actuar "de manera infantil" y no ocultó su disgusto por la postura de la joven diputada, quien denunció a Mayoraz, por violencia de género, y también a Martín Menem, acusándolo de haber facilitado el vehículo que llevó a los legisladores a la cárcel de Ezeiza.

"Ella no fue obligada, es una ridiculez. Una forma de no hacer frente a su responsabilidad como legisladora", remarcó Benegas Lynch en declaraciones a radio Splendid AM 990.

Asimismo, Benegas Lynch fue más allá y sostuvo que "pensar en una expulsión (de otro legislador de LLA) es aberrante y fascista". Y además, sostuvo que a Arrieta "no la votó nadie, llegó hasta acá porque integraba la boleta con la cara de (Javier) Milei". "Es una mujer que no le gusta lo que le dicen y recurre a una denuncia de violencia de género, es un disparate", sentenció.