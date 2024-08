Juan Grabois apuntó contra sus "compañeros" de Unión por la Patria por el aumento de sueldos en el Senado

Luego de que se conociera el aumento en los sueldos de los senadores, que pasarán a cobrar más de 8 millones de pesos mensuales, Juan Grabois explotó en sus redes sociales.

Mediante un extenso mensaje en X, el dirigente social apuntó contra todos, incluso contra sus propios “compañeros” de Unión por la Patria.

“Si no te da vergüenza cobrar nueve palos en nombre de "la libertad" o de la justicia social mientras 1,5 millón de pibes se van a dormir sin comer estamos mal loco. Es un afano. Ni en Europa cobran así y no tienen 55% de pobres”, comenzó diciendo Grabois.

“Seas de LLA, JxC o UP es indigno. Sobre todo si sos de UP porque estás para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, no la injusticia y los privilegios”, remarcó.

Y agregó: “Nueve palos ¿estamos todos locos? Entre la libertad de morirte de hambre del Gobierno empobrecedor y la disociación con la realidad de la casta nunca ajustada vamos derechito a la disolución nacional”.

Finalmente, Grabois cerró: “Espero que mis compañeros de Unión por la Patria rechacen esta mierda, lo donen, lo devuelvan, pero basta de escupirle en la cara a la gente que no da más. Milei no te hagas el gil porque tu partido preside ambas Cámaras del Congreso”.

Este lunes se supo que el Senado acordó un aumento de las dietas de los legisladores nacionales en base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6,5% en dos tramos, por lo que pasarán a cobrar más de 8 millones de pesos mensuales.

El primer tramo del aumento será del 3,5% retroactivo al 1 de julio, mientras que el restante 3% se aplicará tomando como punto de inicio el 1 de agosto.