Un intendente kirchnerista creó la "tasa Milei" y desafía a los libertarios

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, conforma junto a sus pares de Pehuajó (Pablo Zurro) y de Ensenada (Mario Seco) la triada de los alcaldes bonaerenses más radicalizados y vehementes, enfrentados al Gobierno de Javier Milei y a la economía del libre mercado. Hace unos días, el jefe comunal castellense creó un impuesto municipal de carácter voluntario al que llamó la "Tasa Milei", destinada a financiar obras públicas a "precio de mercado", convocando a quienes abrazan las ideas del libre mercado que "demuestren su coherencia".

La medida anunciada por Echarren, que se autodefine como un keynesiano, surge como una crítica directa al modelo económico anti intervencionista aplicado por el presidente Milei. No es la primera vez que el alcalde de ese municipio de la Quinta Sección electoral busca marcarle la cancha al Gobierno nacional: en diciembre pasado, a nueve días del cambio de gobierno, Echarren puso en vigencia el "Plan Carne" mediante el cual, con financiamiento municipal, congeló el precio de la carne en Castelli.

En tanto, la semana pasada anunció que dará a los jubilados de su municipio un bono de $100.000 y eximió del pago de tasas al 80% de los comercios locales. "Siempre vamos a estar del lado de quienes trabajan y necesitan una mano en este desastre. Que se vaya al carajo la libertad de mercado", manifestó Echarren al comunicar las medidas.

El intendente de Castelli Francisco Echarren abrazando a su par de Pehuajó, Pablo Zurro.

Ahora, como respuesta a los dichos del presidente de crear el "impuesto Kicillof" para pagar los más de 16 mil millones de dólares del juicio de YPF por la mala praxis del gobernador cuando era ministro de economía, el intendente de Castelli creó la "Tasa Milei" que será voluntaria.

Echarren explicó en su cuenta de X que inicialmente se aplicará a obras nuevas de asfalto que no será incluido en el cobro de tasas ordinarias, será de carácter voluntario por lo que los vecinos que no adhieran no deberán pagar ningún costo adicional.

En tanto quienes adhieran voluntariamente a las obras a precio "de mercado" como quiere el Gobierno nacional, deberán desembolsar de sus bolsillos en concepto del pago de la Tasa Milei", por espacio de 2 años $150 mil mensuales. Y a manera de provocación a los votantes de La Libertad Avanza de Castelli, Echarren dijo: "Es una oportunidad para que quienes apoyan este modelo de ‘libre mercado’ puedan demostrar su coherencia".

CREAMOS LA TASA MILEI.

Vamos a crear una tasa para que la gente pague las obras a precio “de mercado” como quiere el gobierno.

La tasa debuta con el Asfalto nuevo, que no está incluido en el cobro de tasas ordinarias y es sin costo para vecinos.

Los vecinos que adhieran a esta… pic.twitter.com/AtEuKMhcGY — Francisco Echarren (@EcharrenF) August 13, 2024

El posteo de Echarren recolectó una andanada de contestaciones negativas, entre la que se destaca la respuesta del economista Lucas Llach, colaborador directo de Federico Sturzenegger. "No entendiste un carajo, Fran. De hecho es bastante buena idea que los vecinos que quieran asfalto puedan pagarlo con un crédito UVA garantizado por el ABL incremental que les cobrarías cuando tengan asfalto. Se te asfalta todo ese desastre que tenés en 1 año". Y en un tono picante hace alusión de "manera directa" a las fotomultas que aplica Castelli en la Autovía Dos.

Con la creación de este impuesto municipal al que Echarren llamó "Tasa Milei", el intendente da de manera sarcástica una respuesta desafiante a un modelo económico que él peronismo-kirchnerismo considera excluyente y perjudicial para la sociedad.