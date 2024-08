El tesorero del Partido Verde dio cuentas de lo que sucede en la interna

La Justicia Electoral de Mendoza le prohibió al Partido Verde recibir fondos públicos o privados durante un año luego de que el partido no presentara informes financieros requeridos para justificar el origen y uso de fondos destinados a la campaña electoral de 2023. El 21 de agosto, el partido abordará esta crisis y la posible expulsión de tres de sus funcionarios: el senador Duggar Chappel, y los concejales Francisco Cordón (Godoy Cruz) y Ricardo García (Capital). Para aclarar el panorama hablaron en MDZ Radio 105.5 FM algunos de los protagonistas y en esta oportunidad asistió a los estudios Mauro Giambastiani, el tesorero del Partido Verde, quien aseguró que las cuentas están en orden, pero que la interna arde. "Si nos encontramos acá es porque ya se agotó el punto de discusión por las buenas. Ya estamos en las malas".

Giambastiani agradeció la posibilidad de ser entrevistado ya que "necesitábamos este espacio para aclarar un poco cómo está sucediendo todo y está bueno escuchar las dos campanas, ya que han habido un par de acusaciones que son bastante graves, como por ejemplo decir que hay una compulsa penal o que estamos imputados por una malversación de fondos, cuando esto dista muchísimo". En este sentido explicó que realizaron una presentación inicial con el balance. "Esto demuestra que los fondos de los que se habla de malversación, de desvío y demás, son piezas administrativas. Siempre se hace esta contestación por una mora que se ha presentado para la información accesoria. No hay ninguna imputación de delito. Los balances están".

"La demora de gran parte de esto es que al momento de hacer la presentación de los balances, que era en mayo, no teníamos fondos para pagarle a la contadora. Es muy difícil cubrir los costos de un partido chico que se sustenta de los aportes de sus afiliados, y de estas personas que tienen un cargo público", dijo el tesorero y agregó que resta "simplemente presentar la información accesoria que nos pide el juez. En el caso de que haya que presentarse de una compulsa, no es una compulsa penal, sino simplemente una citación a una audiencia donde podamos personalmente explicarle al juez a qué se ha debido esa mora".

Para Giambastiani "en el caso de producirse esa audiencia ya va a estar subsanado el tema y los balances están son públicos, el expediente es público, y se puede ver que esto ha estado cumplido como lo requiere la ley".

Se destapó la interna

"Ellos", dijo Giambastiani refiriéndose a los funcionarios señalados de no hacer aportes económicos, "pueden acusarnos de un montón de cosas como que no se presentan los balances. Yo como tesorero tengo que hacer cumplir mi responsabilidad, que es cuidar los fondos del partido y la Carta Orgánica es muy clara. Todas las personas cuando aceptan un cargo en el Partido Verde firman una aceptación de aportes del 5% de su salario, porque la Carta Orgánica así lo establece. Es lo que hace al funcionamiento del partido".

"Cuando a mí me consultan por los balances y decimos que no tenemos ni plata para pagar contadores, empiezo a ver, y acá tengo todos los papeles, las rendiciones, los aportes y hay dos personas que es Ricardo García y Duggal Chappell, que no han aportado al partido. Entonces, en mi calidad de tesorero yo tengo que informar que están faltando esos aportes".

Luego de este suceso, los funcionarios acusados plantearon ante los medios que les mandaron un mail que decía que estaban expulsados del partido. Al respecto, Giambastiani argumentó: "Ellos se encuentran con una elevación al Tribunal de conducta que solicita una sanción que es expulsión. Esa sanción se tiene que tratar en la convención partidaria, que va a ser el próximo 21 de agosto, del cual yo no puedo ser parte ni votar porque soy tesorero, convencional del partido. Ellos se encuentran suspendidos y con una sanción solicitada para una expulsión. Pero esto tiene que ser aprobado en convención. Hoy en día no están expulsados y se les solicitó que hicieran los aportes".

"Esta mañana escuchaba que decían que ellos nunca tuvieron donde hacer los aportes. Hasta hace un mes y medio éramos amigos y podíamos estar sentados. Tenes WhatsApp, podes hacer un llamado y preguntarme dónde es la cuenta, dónde se aporta, cómo se hace. Cuando uno no tiene voluntad de hacerlo, suceden estas cosas. Ante la falta que han tenido, tampoco se han rectificado", dijo.

En este marco de tensiones, el tesorero del Partido Verde aseguró: "Yo creo que esto desata una lucha que ellos están queriendo hacer para tener el manejo del partido, sacando de lado a las personas que hoy en día integran el partido, que son aquellos que estamos acusados por ellos". Para Giambastiani, esa es la cuestión de fondo ya que, en general "estamos hablando de cosas que se pueden subsanar con facilidad. Lo que sucede con el concejal de Godoy Cruz es que decide hacer un bloque en unión con la Libertad Avanza y todos lo sabemos. No puede ir el concejal sin ningún tipo de aval partidario a hacer un interbloque porque la Carta Orgánica así lo establece. Nosotros hemos notificado sanciones que están dentro de la Carta Orgánica y del otro lado la respuesta no ha sido tratar de subsanarlas, sino simplemente entrar en una batalla que hace mucho daño al partido y que no era necesario porque se podía discutir, debatir, y subsanar de muchas maneras mucho más sencillas".

Giambastiani pidió hacer una comparación: "Si ellos quieren exigir y tener derechos, como dicen , de formar parte del partido, tienen que estar dentro de sus obligaciones, que es aportar. Uno va al juzgado de familia cuando está separado, quiere ver a su hijo y si no pagaste la cuota alimentaria, el juez te va a decir ‘no, discúlpame, regularizá y seguimos adelante con el expediente’".

El tesorero insistió en que "fueron dos cosas muy sencillas que escalaron de una manera estrepitosa y de la cual yo, responsable de la Tesorería del partido, me siento en la obligación de dar mi posición y decir que las cuentas del partido están ordenadas, que no hay malversación de fondos, que no hay un delito y que simplemente se está desviando la atención para una lucha innecesaria". "Si nos encontramos acá es porque ya se agotó el punto de discusión por las buenas. Yo creo que ya estamos en las malas, al menos desde el otro lado vemos que la discusión viene por las malas, porque la necesidad de judicializar esto, volvemos a lo mismo, estamos en una pelea por fondos ínfimos, por algo que ha escalado de una manera que hace daño".

Escuchá la entrevista completa: