Conflicto en el PRO: Mosso aseguró que nunca manejó los fondos del partido

Aunque hace más de un mes que los afiliados eligieron a Gabriel Pradines como presidente del PRO en Mendoza, la interna del partido parece no tener fin. Ahora, el conflicto corre por el lado contable y administrativo.

Ahora el juez federal, Pablo Quirós, inhabilitó al PRO a recibir aportes durante un año debido a que no presentaron los balances contables. El primero en tirar la piedra fue Gabriel Pradines que acusó directamente a la vicegobernadora, Hebe Casado, y al diputado provincial, Guillermo Mosso, por los desmanejos administrativos.

Gabriel Pradines, Lula Balsells Miró y Martín Rostand.

"Es lamentable que Hebe Casado y Guillermo Mosso, quienes aspiraban a conducir nuestro partido, no hayan cumplido con algo tan básico como presentar los balances. Ahora nos enfrentamos a multas. Confío en que el Tribunal de Disciplina tomará las medidas correspondientes. A los afiliados les digo que no se preocupen, ya asumimos nosotros y nos estamos ocupando del tema”, dijo Gabriel Pradines en un comunicado oficial.

La vicegobernadora, Hebe Casado.

Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar y Guillermo Mosso responsabilizó al interventor del PRO, Darío Nieto, por los problemas contables y las designaciones. Además, aclaró que ni él ni Hebe Casado presidían el partido ni eran autoridades.

“Las responsabilidades recaen en el interventor Darío Nieto quien no tomó los recaudos necesarios para tener un tesorero nombrado y con las aceptaciones como corresponde. Y también en la persona que propuso a un tesorero que renunció sin haber cumplido su cometido. Hebe Casado y yo NO éramos autoridades partidarias, no tuvimos manejo de cuentas ni fondos partidarios y mucho menos responsabilidad por los balances no presentados”, señaló Guillermo Mosso.

El conflicto del PRO por los balances

La Justicia Federal puso el ojo sobre el partido en mayo cuando los multó por no presentar en tiempo y forma el balance del año 2023. Además, los intimó a cumplir con la normativa antes del 3 de mayo. Pero llegó la fecha y los papeles no estaban, entonces se decidió aumentar la multa y fijar una nueva fecha de intimación: el 2 de julio. El plazo se extendió 15 días, sin embargo, el balance del año pasado nunca apareció.

Finalmente ahora, el juez federal Pablo Quirós resolvió declarar por no acreditado el origen y destino de los fondos recibidos del PRO y aplicar al partido la sanción de pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por el plazo de un año.

El juez federal, Pablo Quirós.

Gabriel Pradines responsabilizó a Guillermo Mosso y a Hebe Casado porque hay una designación firmada por el interventor Darío Nieto en la que acepta la renuncia de José Sánchez al cargo de tesorero y acepta a Mosso en ese puesto.

Sin embargo, Guillermo Mosso desconoce haber sido el tesorero del PRO. “Quien debía confeccionar los balances era el tesorero propuesto por la diputada Sol Salinas, el Sr. Estanislao Sánchez, quien renunció antes de cumplir con su obligación”, explicó el diputado provincial.

“Me enteré que `era` tesorero por los medios. No fui consultado para ejercer dicho cargo, no se me hizo propuesta alguna, y por lo tanto, nunca firmé la aceptación del mismo. Aún cuando mi nombre pueda haber circulado como una propuesta sin ningún tipo de consulta previa a mi persona, apareció una designación del interventor Darío Nieto de arriba, de la nada, sin mi consentimiento y por supuesto, sin una aceptación de cargo. Nunca firmé nada para ser el tesorero del partido”, agregó.