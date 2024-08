Cómo se gestó la visita de Victoria Villarruel a Mendoza

La vicepresidenta Victoria Villarruel estará este sábado 17 de agosto en la provincia de Mendoza para participar de los actos de conmemoración por la muerte del general José De San Martín. Su presencia en la provincia tiene que ver con su iniciativa propia: decidió venir y se lo comunicó a la senadora nacional Mariana Juri (UCR), con quien tiene una excelente relación. La recibirá en el aeropuerto el gobernador Alfredo Cornejo, la vice Hebe Casado y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. En tanto, todavía no está confirmada la participación del ministro de Defensa nacional, el mendocino, Luis Petri.

Villarruel se quedó con ganas de venir a Mendoza en mayo. Ya lo había hecho para los festejos vendimiales donde se la vio como hace cada vez que visita una provincia. Sin grandes discursos ni pomposidades, cercana al gobernador de la provincia correspondiente y mezclada con la "tradición" de la tierra en la que está. En Vendimia estuvo al lado de dos mujeres: la senadora Juri y la vicegobernadora Casado, con quienes presenció el Carrusel vendimial y se acercó tímidamente a la gente que pasaba. Pero para el día del Ejército, que fue el 29 de mayo, también quería estar en tierras mendocinas, pero la agenda legislativa se lo impidió.

Es por eso que vio la oportunidad del 17 de agosto, y le comunicó a Juri que quería estar. No fue casual que se lo dijera a la senadora nacional con quien comparten largas horas en el Congreso de la Nación. Al ser la secretaria del bloque de la UCR, Juri y Villarruel tiene un estrecho vínculo. En verdad lo que sostienen los senadores nacionales en general, es que Villarruel es una vicepresidenta muy accesible, quien recibe a los legisladores en su despacho de manera permanente. En ese sentido, la comparan con la exvice Cristina Fernández de Kirchner, con quien la oposición no tenía un lazo consolidado y además, no conocían la oficina, dicen. Villarruel, que estrenó cargo en diciembre, abrió el juego y tejió alianzas con varias bancadas también por su necesidad de construir consensos. Menos del 10% de los senadores de la Cámara son de La Libertad Avanza.

Claro está que la mayoría del bloque de la UCR forma parte la "oposición dialoguista". Pero también es cierto que de manera permanente, Villarruel les insiste a los 72 senadores que "el Senado es su casa". Incluso, fue esa Cámara que aumentó sus dietas sin que ella hiciera un escándalo a diferencia del planteo del presidente Javier Milei de bajar los gastos de la política. Claro que no fueron todos los senadores quienes votaron por el aumento. Juri y el senador nacional por Mendoza Rodolfo Suarez salieron a diferenciarse.

La visita de la vice a Mendoza no tiene que ver con La Libertad Avanza. Ni siquiera con Petri. De hecho, en Buenos Aires, sostienen que ambos no tienen un vínculo aceitado. Las diferencias se dan por la relación que tiene Villarruel con un sector de los militares. Además de que la vicepresidenta no está en el mejor momento con el Presidente, al que Petri le responde políticamente. Se trata de una visita institucional, en la que la vicepresdienta va tejiendo redes propias con las provincias.

Victoria Villarruel en la Coviar 2024

La visita de este sábado consistirá en la llegada de Villarruel en un vuelo de línea que arriba a la provincia cerca de las 10.15. Será recibida por Cornejo, Casado y Lo Presti. Luego, participarán de un acto en el Plumerillo. La idea es una pequeña representación y, además, mostrarle el lugar a la vice.

A continuación irá a la Casa de San Martín, por lo que la recibirá brevemente el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez. Y después se viajará hacia Uspallata. Al llegar, además de visitar los sitios históricos recorrerá el lugar para ver a la población de la zona y conversar con la gente.El Gobernador estará presente en todas las instancias.