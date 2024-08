Diputado mendocino cruzó al kirchnerismo: "Queremos que los golpeadores no sean presidentes"

En el marco de la sesión llevada a cabo en la Cámara de Diputados este miércoles, un diputado nacional mendocino protagonizó un picante cruce con sus pares. Se trata del libertario Álvaro Martínez, quien al abordar la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos para los casos de delitos sexuales -uno de los primeros puntos del temario- fue cuestionado por legisladores opositores.

Precisamente, Martínez aseguró que con la nueva normativa propuesta se pretende "encontrar delincuentes, abusadores y violadores. No los queremos esconder". En ese momento fue interpelado por otros diputados y, Martínez, lanzó una indirecta vinculada al expresidente Alberto Fernández, recientemente denunciado por violencia de género.

"No queremos que vuelvan a ser presidentes, por ejemplo. Eso sí que no queremos. Queremos que los golpeadores no sean presidentes o que se hagan cargo de eso. No los escondemos como lo esconden ustedes", indicó en tono desafiante.

Durante su intervención, Álvaro Martínez aseguró que "es bueno tratar temas donde haya un Estado que se preocupa de verdad por la seguridad y la justicia, después de mucho tiempo de un gobierno que le dio la espalda. Tenemos que tener en cuenta que en un mundo en donde la ciencia y la tecnología avanza a pasos agigantados, tenemos la obligación de estar preparados para implementar estos avances de la ciencia la tecnología en el Estado. Es por ello que este proyecto tiende a la creación de un Registro Nacional de datos genéticos".

"Cuando un Estado abandona la seguridad y la Justicia se genera un socavón en la confianza que tiene el Estado por parte de los ciudadanos. Y es lógico, pues el Estado deja de brindar soluciones o deja de brindar respuestas a temas tan prioritarios y esenciales como la seguridad y la justicia. Y eso es lo que ha venido pasando en el país", dijo.

Y agregó: "Tenemos la obligación de invertir en seguridad y este proyecto tiende a que la tecnología pueda garantizarnos seguridad y justicia y saber cómo podemos detectar a aquellos que cometen delitos. Me sorprende que uno de los argumentos que esgrimen de la oposición sea que el Estado va a tener los datos nuestros. Sepan que el Estado ya tiene los datos nuestros. El documento de identidad, la dirección, nuestras huellas digitales...".

A la hora de cruzarse con diputados opositores sostuvo: "Lo que queremos con esta ley, para que quede claro, es encontrar delincuentes, abusadores y violadores. No los queremos esconder. Por eso es que queremos que exista este tipo de banco. No los queremos sacar. No queremos que vuelvan a ser presidentes, por ejemplo. Eso sí que no queremos". E hizo alusión a Alberto Fernández al aseverar: "Queremos que los golpeadores no sean presidentes o que se hagan cargo de eso. No los escondemos como lo esconden ustedes".

La implementación de la tecnología es potencial para reducir significativamente el número de delitos no resueltos, de aumentar la confianza pública que hemos perdido o que se ha perdido en el país por culpa de esos diputados que bancan y esconden a aquellos que cometen delitos. Hay más de 120 países que usan los perfiles genéticos. Decir que estos datos que se van a tomar se van a entregar al FBI y que van a tener acceso al sistema es no conocerlo. El sistema es cerrado, ni siquiera está conectado a internet. Lo importante es que tengamos la posibilidad de tener una mayor cantidad de datos para saber qué es lo que sucede, encontrar a los delincuentes y a los violadores y para que las madres tengan respuesta", comentó Martínez.

"¿Qué miedo tienen a que tengan los datos? En realidad sé que miedo: el mismo que tienen para tratar ficha limpia, por ejemplo. Yo sé que les da miedo, pero tenemos que actualizarnos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias", cerró.