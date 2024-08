Nacen los "líderes liberales" en Mendoza, en medio de la interna mileísta

Tironeos por cargos, especulaciones, gente que queda afuera, o que es más o menos tenida en cuenta es la realidad actual de los liberales y afines en Mendoza. En medio de todos esos movimientos, los principales referentes del Partido Demócrata mendocino- que fue fundamental como sello y militancia para el triunfo del actual presidente Javier Milei-, serán los representante local de la asociación civil "Líderes Liberales" que ya existe en algunas provincias y tiene como objetivo difundir las ideas liberales, que encarna la Casa Rosada. Los demócratas firmaron las actas este miércoles 31 de julio, con fotos mientras también se acerca la fecha para renovar autoridades dentro del PD y además, se ven relegados en puestos en organismos nacionales con sede en la provincia por el poder de la diputada provincial Lourdes Arrieta.

El presidente de la asociación será el exconcejal por Godoy Cruz, Marcos Sanchez. Pero lo acompañaron distintos referentes de peso en la presentación como el presidente del PD, el senador Armando Magistretti y la diputada nacional Mercedes Llano, quienes firmaron la adhesión a la asociación. Se trata de una agrupación que nació hace dos años en Ciudad de Buenos Aires para apoyar a Milei. Tuvo como mucho de lo que tiene que ver con los libertarios, mucha militancia en redes sociales- un escenario que prefieren los seguidores de Milei- , luego durante la campaña electoral y este año se convirtió en una asociación civil, es decir que dejó de ser un grupo informal y ahora tiene actas, firmas y demás.

"La idea es expandirla a las 24 provincias. Además de CABA, está en Salta, Córdoba y ahora en Mendoza. Es una agrupación amplia", sostuvo en diálogo con MDZ, el flamante presidente, Sanchez. Para el partido es un complemento a su militancia en la provincia. De acuerdo a la plataforma de la fundación, tiene como objetivo "difundir, esclarecer y propagar el ideario liberal y accionar en los diversos campos del quehacer social, político, educativo, cultural y económico de nuestra Nación Argentina para recuperar el sentido fundacional que dicha doctrina tiene para la misma. A tales efectos se considera como referente la definición que declara que: “El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo bajo el principio de no agresión y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Se consideran principios irrenunciables integrativos del objeto de la Asociación a integrar la defensa del derecho a la vida desde la concepción, a la libertad del individuo, que no deberá ser cercenada en tanto no se pretenda agredir el proyecto de vida ajeno (a ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros) y a la propiedad privada, como materialización de ambos conceptos".

Marcos Sanchez, el flamante presidente.

Foto: PD

El PD por otro lado, tiene elecciones para elegir a las autoridades en septiembre y todo parece que transcurrirá sin sobresaltos. Tiene algunos temas muy claros: seguirán apoyando a Milei y además no se acercarán a Cambia Mendoza, algo que estuvo en discusión durante un tiempo pasado, pero los dirigentes que pedían ser parte el oficialismo mendocino - como lo fue el partido en 2015- ya dejaron la fuerza. Crearon otros espacios o se hicieron del PRO. Ese fantasma del "acercamiento" surge porque referentes libertarios como Luis Petri - quien es el radical y es el actual ministro de Defensa de la Nación- imagina un sector amplio que aglutine a todos los sectores que siguen a Milei en las legislativas del 2025.

Pero hay otros inconvenientes que atraviesa. Las listas para el Congreso en Mendoza en 2023, fueron encabezados por dos demócratas: Mercedes Llano y Facundo Correa Llano, quienes entraron a la Cámara Baja. Pero en tercer lugar estaba Arrieta, quien no venía de la política y no sólo que ingresó a Diputados sino que además se convirtió en la mujer de confianza en Mendoza de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente.

Esta venia de los Milei transformó a Arrieta de manera fugaz en una referente que tiene poder sobre el PAMI (ya puso dos veces a quien lo preside) y dirigentes en la Anses local, que quedó en manos de Petri. En ese reparto, el PD quedó bastante relegado. Consiguió 6 jefaturas departamentales del PAMI pero ningún lugar en la Anses que apuntaba a tener en un principio, el directorio. Aunque un demócrata de la primera hora como Carlos Balter fue a la dirección del Banco Nación.