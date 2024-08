Mauricio Macri reveló qué piensa hoy de Patricia Bullrich y sus condiciones para volver a dirigir al PRO

El expresidente y titular del PRO Mauricio Macri se puso este jueves al frente de una nueva etapa del partido amarillo con una reaparición pública junto a históricos dirigentes, otros más jóvenes y cientos de militantes. Tras ese acto, dejó más autocríticas y dejó clara su postura frente a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

"Que haya estado antes fue muy importante, le agregó valor al gobierno", comenzó Macri ya poniendo una distancia con quien ahora es una funcionaria clave y alineada con La Libertad Avanza.

Pero inmediatamente el titular del PRO mostró su descontento con Bullrich: "Lo que está mal es que hable con este desdén y forma peyorativa del PRO. Todos nos matamos para que ella gane, no nos causó gracia que haya salido tercera pero no es culpa de la dirigencia".

Durante una entrevista en TN, agregó enfático: "No puede tener esta actitud tan destructiva con esto de que nos fusionemos, de que nos absorvió. No puede decir de golpe que toda la historia del PRO no vale".

Macri lanzó el "nuevo PRO" pero puso condiciones

Foto: Juan Mateo Aberastain

Por otro lado, Macri contó cuáles fueron las dos condiciones que puso para aceptar ponerse al frente del "nuevo PRO": "La primera fue que se deje atrás la pelea dañina entre Bullirch y Larreta y me traigan una lista de unidad. La segunda fue que solo acepto si hacemos lo correcto, que es apoyar al gobierno de Milei, darle las herramientas para que se ordene macroeconómicamente la argentina".

Durante su discurso más temprano, había cuestionado los equipos que rodean al presidente: "Es necesario que todas las instituciones se fortalezcan, no alcanza con un presidente. No podemos avalar que muchos organismos sigan en manos de Sergio Massa, su gente y el gobierno anterior".

Más tarde durante el diálogo con Viale, focalizó en el secretario de Transporte: "La parte de infraestructura no está bien, mucho ruido con (Franco) Mogetta. Las cosas que me llegan de él no me gustan".