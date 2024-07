Un exministro de Economía reveló por qué Javier Milei no levantó el cepo y dejó un alarmante pronóstico sobre el futuro

El exministro de Economía Ricardo López Murphy consideró que Javier Milei debería avanzar "cuanto antes" con la salida del cepo para que la reactivación sea lo más rápido posible.

Consultado por la demora para levantar el entramado de restricciones, consideró que el Gobierno sostiene el control de cambio para no provocar un sobresalto que lleve a una crisis económica.

"Uno teóricamente duerme más tranquilo, no tiene las tensiones que tienen los mercados libres", explicó aunque rápidamente añadió: "El tener esa sensación que uno controla todo se traduce en que no hay vigor de exportaciones, no hay vigor de inversión, hay mucha incertidumbre y desconfianza. Si el cepo fuera beneficioso, los demás países lo adoptarían".

"Todos los países alrededor nuestro, en toda América Latina, en Europa, en los países desarrollados no tienen cepo. Entonces no hay nada en nuestro genotipo que nos impida funcionar como el resto del mundo", sostuvo el actual diputado.

En diálogo por Radio Mitre, López Murphy señaló que las restricciones al mercado de cambios "ocultan tensiones y problemas" del país y subrayó que "no es bueno" mantener "un cepo tan brutal e intervencionista". "Cuanto antes salgamos de ahí mejor va a ser", agregó.

Por último, el legislador nacional de Hacemos Coalición Federal se refirió a una eventual recuperación de la actividad en el segundo semestre del año.

"Yo creo que naturalmente siempre es heterogénea. Yo creo que eso tiene que venir liderado por las exportaciones, por la inversión. Probablemente haya algún impulso en los sectores energéticos y de inversiones estructurales".

"Creo que a lo mejor vamos a una U muy cargada. No va a ser fácil", señaló para sentenciar: "Yo no veo motores de recuperación grande, entre otros, porque tenemos la artificialidad del cepo. El cepo actúa como un gran bloqueante de la recuperación".