Distribuidores mayoristas piden eliminar el aporte obligatorio a la COVIAR y la entidad señala que se trata de un "error"

Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) lanzaron un comunicado en el cual le presentaron una serie de reclamos al Gobierno nacional para que ejecute "medidas urgentes" para enfrentar la caída del consumo y la presión impositiva que afronta el sector. Dentro de los puntos expuestos por la entidad, se plantea eliminar aportes como el que se realiza a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

Sobre dicha contribución a la COVIAR -que tiene a Mario González como presidente-, CADAM señala que "industrias y productores piden derogar la Ley 25.849, que crea la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR)". Según se detalla en el Artículo 2°, tiene como objetivo "promover tanto la organización e integración de los actores de la cadena productiva, como la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector, con la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos, consolidar el mercado interno argentino y lograr el desarrollo sostenido del sector”.

Pero para la entidad nada de esto se logró, aunque deben continuar aportando. "En 2023, los argentinos compraron 52 millones de litros de vino menos que en 2022 (-6,3%), mientras que las exportaciones de vino argentino se desplomaron un 31,7% en volumen en comparación con el año anterior", consideran.

Según pudo averiguar MDZ, COVIAR considera que el comunicado "tiene errores porque no es presión impositiva". "COVIAR envió una nota a CADAM para explicarle el error. Toman como presión impositiva lo que es aporte. La contribución se hizo por ley en 2004 y entró en vigencia en 2005. No es un impuesto, es el propio sector que junta plata para financiar la promoción interna y externa del vino argentino y el sostenimiento del vino. Esto no va a las arcas del Estado", comentaron allegados, que agregaron que pidieron que "subsanen la equivocación".

La CADAM destaca que “impuestos, tasas y contribuciones agobian a las pymes, aumentan sustancialmente los costos laborales y de producción y, por ende, se trasladan a los precios. Entre ellos, hay polémicos aportes injustificables que afectan a la industria y al comercio de productos de primera necesidad, sobre todo, en momentos de crisis”.También aseveran que "más del 40% del precios de un producto de primera necesidad son impuestos". En ese sentido, elaboraron una propuesta de reducción impositiva para consolidar en el tiempo la desaceleración que se registra hoy la inflación en alimentos. Las consignas:

Contribución patronal “obligatorio” al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio: Homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, en el marco del Convenio Mercantil. Si se tiene en cuenta que el aporte “obligatorio” a cargo del empleador es de $3821,60 (tomando sólo como base la Cuota de Julio) por cada empleado de comercio, que alcanzan a 1.2 millones de trabajadores, (siendo la paritaria más grande del país), el INACAP estaría recaudando por mes más de $4.500 millones, que administran ciertos gremios empresarios, con el fin de “capacitar”. Entendiendo las dificultades que atraviesa el sector con aumento de alquileres y tarifas, inflación, dificultades para acceder a créditos, caída de ventas, resultaría ilógico mantener este aporte, que no le representa ningún beneficio al aportante ni al trabajador, si decide no capacitarse. Impuesto al cheque: desde el sector mercantil piden eliminar el impuesto al cheque para la cadena tradicional del comercio PyME, que actualmente paga el 0,6% de ese gravamen. Esta no es una medida utópica si se advierte que -para palear la misma problemática- el Estado redujo la carga fiscal del sector de droguerías y farmacias a 0,075%. IIBB Y TASAS MUNICIPALES: Los Ingresos Brutos provinciales son impuestos distorsivos. Y es que el consumidor lo paga hasta tres veces, por eso, desde hace años, el sector empresario sugiere se reemplace por un IVA provincial. Lo peor del asunto es que conviven con tasas municipales, que incluso han sido declaradas inconstitucionales por las máximas autoridades judiciales. Por eso, resulta importante que los municipios se comprometan también a revisar sus tasas. Algunos ejemplos como el impuesto al Calco, por exhibir en las vidrieras los medios de pago, o tasa de publicidad y propaganda interior, por lo que consideran elementos publicitarios dentro de los locales, que a veces son exhibidores o heladeras que contienen ciertas marcas de bebidas, son sólo algunas de las modalidades de recaudación municipal que abruman a las pymes, y se suman a las tasas de seguridad e higiene, entre otras. Aporte a la COVIAR: Industrias y productores piden derogar la Ley 25.849, que crea la Corporación Vitivinícola Argentina – COVIAR, cuya misión, según se detalla en el Artículo 2°, es “promover tanto la organización e integración de los actores de la cadena productiva, como la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector, con la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos, consolidar el mercado interno argentino, y lograr el desarrollo sostenido del sector”. Pero nada de esto se logró, aunque deben continuar aportando. En 2023, los argentinos compraron 52 millones de litros de vino menos que en 2022 (-6,3%), mientras que las exportaciones de vino argentino se desplomaron un 31,7% en volumen en comparación con el año anterior. IVA para productos alimenticios de primera necesidad que integran la canasta básica: Pedimos retrotraer o eliminar este impuesto. En España, por ejemplo, se acaba de eliminar esta semana el IVA para incentivar el consumo de aceite de oliva. Saldos a favor de AFIP: necesitamos que se puedan utilizar para abonar cualquier otra obligación fiscal del organismo, evitando así su devaluación. Como así también, resulta necesario se implementen mecanismos "simples" de devolución exprés. Anticipo del Impuesto a las Ganancias: Anticipar impuestos por Ganancias que no se obtuvieron resulta irrazonable, sobre todo para un sector vinculado a la comercialización de productos de primerísima necesidad. Impuesto País: Se necesita retrotraer este impuesto para todos los insumos y productos esenciales de consumo masivo. Financiamiento pyme: Desde el sector mayorista, pedimos crear una Cuota Simple Mayorista, que permita a los 140 mil comercios, tiendas y supermercados de barrio comprar en cuotas al mayorista, para sostener así los precios al público frente a los efectos de la inflación. Sería una medida inédita para generar crédito directo a los comercios MiPyMES. Desgravación de Ganancias para bienes de capital: Este beneficio estaba incluido en la Ley 27.264, pero caducó. Resulta necesario para que las pymes puedan incorporar maquinaria y tecnología para mejorar la competitividad. Además, sería importante la creación de un régimen especial de incentivos a la inversión de las pequeñas y medianas industrias nacionales.

Qué hace la Coviar

La Corporación Vitivinícola Argentina fue creada por la Ley 25.849 sancionada en febrero del 2004 y reglamentada por el Decreto 1191/2004. Se trató de una suerte de acuerdo entre los privados con el fin de llevar adelante un plan estratégico que impulsara al sector de manera orgánica. En este marco, tanto bodegas como productores deben realizar un aporte obligatorio para sostener las tareas que llevan adelante COVIAR y sus entidades asociadas. Es decir, Wines of Argentina, que promueve al vino en el exterior, y el Fondo Vitivinícola Argentino que hace lo mismo en el mercado interno.

La contribución actual a COVIAR representa entre 0,1% y 0,3% de los precios promedios de los productos vitivinícolas. Así, hay una cuota para el mosto, el vino de traslado, el varietal, etc. De este modo, cada establecimiento paga en función de los kilos que ingresan a las bodegas y los que no producen, no pagan. Con esos fondos se financian los proyectos que, entre otros, tienen dos objetivos claros.

Existen diferentes posturas sobre el papel que desempeña la COVIAR. “Los que la critican no están embebidos de lo que hace Coviar, lo que pasa es que hoy lamentablemente no existe el consenso que había hace unos años”, expresó dos meses atrás Diego Stortini, empresario vitivinícola y vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM). “Creo que es un organismo útil y que debería seguir”, subrayó Stortini. Sin embargo, concedió que hoy no existe consenso para la obligatoriedad del aporte y que debería volver a construirse uno con el fin de fortalecer la actividad desde un trabajo común.

Por otro lado, se encuentra el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, quien en plena época vendimial 2024 se reunión con el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, a quien le presentaron una serie de inquietudes. En ese cónclave llevado a cabo en febrero aseguraron en un comunicado: "Reiteramos que COVIAR no es la expresión gremial de la vitivinicultura y no ha dado los resultados esperados".