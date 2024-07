¿Un nuevo "ítem aula" para los estatales? Qué dicen el Gobierno y ATE

La semana pasada, el gremio ATE, que este año aún no había tenido conflicto con el Gobierno provincial, anunció que rechazaba la oferta salarial en paritarias, a diferencia del SUTE y los empleados judiciales que aceptaron. Uno de los temas que más repudio generó por parte del gremio, es una especie de "ítem aula" que el Ejecutivo propone para garantizar mayor presencia de los trabajadores de la Administración Central y el régimen 15 de Salud en sus lugares de trabajo y morigerar el ausentismo. ATE sostiene que los adicionales que tienen sus representados están atados al básico, por lo tanto eso ya impacta directamente en el presentismo.

La expresión "ítem aula" fue utilizada por el titular de ATE, Roberto Macho, para justificar la oposición a la propuesta oficial. Remitió, al adicional que desde el año 2016 cobran los docentes y profesores de escuelas de gestión pública y privada por impulso del gobernador Alfredo Cornejo en su primera gestión (2015-2019). Representa el 10% de la asignación de clase, estado docente, zona y antigüedad y está totalmente atado al presentismo. Docentes y profesores dejan de cobrarlo si faltan más de tres veces en un mes y más de diez en un año. Este ítem bajó el ausentismo docente, pero generó repudios porque no lo cobran quienes faltan por cualquier motivo, incluido paro o ausencias por enfermedades.

Este viernes 5 de julio, cuando ATE rechazó la propuesta oficialista, la directora de Política Salarial del Gobierno de Mendoza, Mariana Lima, expresó: "A los regímenes 5 y 15 les hicimos dos propuestas alternativas, una de ellas es sobre un ítem que perciben y es aumentarlos; y la otra, es una reformulación de adicionales que actualmente poseen, con un incremento significativo que está destinado a asegurar la prestación de servicios que requieren los ciudadanos”.

Claramente, esa segunda propuesta apunta a que los agentes estatales estén en sus lugares de trabajo y falten menos por eso, la funcionaria habló de asegurar "prestación de servicios de los ciudadanos". Esta afirmación implica por lo tanto, que el Ejecutivo apunta a que los trabajadores falten menos y que pretenden incentivar ese presentismo con adicionales. MDZ intentó comunicarse con el Gobierno para conocer más detalles, al respecto pero no tuvo respuesta.

Roberto Macho, titular de ATE

En diálogo con MDZ, Macho explicó: "Esto es peor que un ítem aula. Nosotros tenemos dos adicionales que se llaman adicionales ATE, el 1410 y el 1414, que están atados a la clase 13 que impactan directamente en el presentismo porque están en blanco, o sea que van al básico. El Gobierno lo que propone es transformarlos en "reconocimiento de asistencia" , esto significa un desconocimiento del sector. Porque en el caso de la salud, vos no podés faltar. Si faltás a una guardia por razones establecidas en el convenio 9068 que son enfermedad terminal, violencia de género, razones particulares, tenés que hacer tus horas que te corresponden la próxima guardia y las que no hiciste la semana anterior".

En esa línea, Macho se quejó porque al sector salud, les deben "más de 600 horas" y que en el caso de Administración Central "la presencialidad está atada al básico, por lo tanto, no tienen ningún sentido la propuesta", dijo. ATE hará asambleas en los lugares de trabajo para discutir la propuesta salarial o posibles protestas los días miércoles 10 al viernes 12.

Por otro lado, el 18 el gremio se juntará nuevamente en paritarias con el Gobierno. "El mayor problema que tenemos es que el Gobierno nos debe aumentos acordados en la paritaria anterior. No podemos firmar una nueva paritaria si este tema no está saldado", confió. El gremio habla de posible acciones judiciales si este asunto no se soluciona.