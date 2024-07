Tadeo García Zalazar sobre Milei: "La expectativa generada en el discurso es buena en el sistema educativo"

Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, viajó a San Juan este miércoles para participar del lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización anunciado por el presidente de la Nación, Javier Milei. Allí, el funcionario mendocino celebró "dos datos que generan una buena expectativa para el sistema educativo", los cuales fueron pronunciados por Milei durante su discurso.

Consultado por MDZ, García Zalazar destacó "dos datos importantes que generan una buena expectativa para el sistema educativo". "El primero es que la educación ha sido incorporada -y la alfabetización específicamente- como uno de los puntos del denominado Pacto de Mayo que se llevaría adelante el 9 de julio. Lo segundo, que es simbólico, porque lo que se ha lanzado hoy con este plan nacional de alfabetización en realidad es un plan que ya aprobamos en el Consejo General de Educación, donde están todas las provincias representadas con su ministro de educación. Este compromiso del gobierno nacional de atribuir una iniciativa del Consejo General a una propuesta de política pública como política de Estado creo que es muy bueno", dijo.

Zalazar resaltó a su vez la "expectativa también positiva para que se cumpla lo que dijo el presidente en materia de recursos. Todos estos planes son posibles si tenemos la disponibilidad de recursos. En el caso de educación y alfabetización, formación docente, para salarios obviamente, para infraestructura escolar, para libros, material didáctico y conectividad de las escuelas. Eso fue mencionado en los discursos, así que es muy importante para nosotros que se haga y Mendoza ya tiene una trayectoria en alfabetización y en evaluación que fue otro de los temas importantes del discurso".

"El hecho de evaluar sistemáticamente como nosotros hacemos con el censo de de comprensión lectora, evaluando matemáticas o trabajando en distintas áreas de los distintos niveles educativos, creemos que es muy importante que se tome como política de estado. Por lo tanto, la expectativa que ha generado en el discurso es buena en el sistema educativo y esperemos que se cumpla con ese plan nacional de alfabetización", sumó el ministro radical, quien estuvo acompañado por el mendocino José Thomas, extitular de la DGE.

Javier Milei aseguró en su alocución que hay una catástrofe educativa en la Argentina, por lo que García Zalazar consideró: "Es así a nivel latinoamericano inclusive. Todos los indicadores demuestran que en Latinoamérica seis de cada diez chicos no saben comprender un texto en secundaria adentro. Entonces, esos indicadores muestran que ha habido un fracaso importante en el sistema educativo. La pandemia agravó todo esto porque, lejos de acercar a los chicos a las aulas se los alejó y se interrumpió mucho el sistema con la discontinuidad de la educación presencial. Finalmente, esos indicadores son para Argentina igual o parecidos a América Latina. En el caso de Mendoza estamos un poquito mejor que la media nacional, pero también estamos mejorando progresiva y paulatinamente".

Celebramos que Argentina ponga en marcha un Plan de Alfabetización con una mirada federal y atendiendo la realidad de cada jurisdicción.

En #Mendoza el trabajo sostenido desde hace 7 años ha tenido muy buenos resultados.#Alfabetización como política de Estado uD83DuDCAAuD83CuDFFB pic.twitter.com/ccw6GcbWri — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) July 4, 2024

El acto en San Juan

El presidente Javier Milei presentó el Plan Nacional de Alfabetización en la provincia de San Juan junto al gobernador Marcelo Orrego,. En su exposición, cuestionó las ideas de la izquierda al asegurar que "empobrecieron a la Argentina".

"Hemos retrocedido décadas en materia educativa. Evidentemente, el desarrollo económico y el desarrollo educativo van de la mano, de la misma forma que la decadencia económica necesariamente arrastra la decadencia educativa", señaló el jefe de Estado desde la Casa de Sarmiento.

En la misma línea, argumentó: "Porque un chico que no come es un chico que no puede estudiar, y un chico que no estudia es un chico que no puede progresar. No extraña que venga por izquierda, esas ideas que nos empobrecieron como país".

"No extraña tampoco que quienes promueven estas ideas sean también los que, desde el Gobierno nacional, impusieron el cierre de las escuelas, en el año 2020 e interrumpieron irresponsablemente el desarrollo educativo de millones de chicos", retrucó en una crítica direccionada a la gestión del ex presidente Alberto Fernández y las medidas que dispuso en plena pandemia.