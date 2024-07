Sandra Pettovello rompió el silencio en San Juan y se defendió de las acusaciones

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, rompió el silencio tras un largo tiempo, en donde prefirió ponderar un bajo perfil por los distintos escándalos que se habían relacionado con su cartera, como la retención de alimentos, contratos irregulares y varias bajas de funcionarios. En esta oportunidad, dio un discurso en la presentación del Plan de Alfabetización que lanzó el Gobierno, en San Juan.

La ministra fue la primera en hablar y se dedicó a explicar la necesidad de un plan de alfabetización porque en Argentina "el verdadero drama" es "la pobreza cultural y educativa". "Esta última no solo afecta a los estratos más pobres de nuestro país, sino a millones de estudiantes de todos los niveles sociales", agregó.

Además, aportó datos provenientes de los programas PISA Y Aprender, que dicen que casi "el 35% de tener grado no saben leer ni escribir, ni realizar operaciones matemáticas básicas". "Un 50% no es capaz de comprender un texto de complejidad básica, lo cual inside directamente en la altísima discreción y desempeño posterior", confesó.

"Estamos muy lejos de cumplir el mandato de educar al soberano que nos legara el gran Sarmiento, imprescindible para consolidar el desarrollo del país", explicó Pettovello. Además, comentó que es necesario "generar condiciones" para "solucionar el analfabetismo". "La Argentina tiene que volver a ser la gran Nación educadora que sonó Sarmiento", sostuvo.

Para la ideóloga del Ministerio de Capital Humano, la Argentina "sufre una tragedia, el síndrome de la devaluación" porque se devalúan "nuestras instituciones, cultura y educación" pero también se devaluó "la escuela y la política educativa". Es por ello que contó los detalles del nuevo Plan de Alfabetización, que este jueves salió publicado en el Boletín Oficial.

"Fuimos elegidos para hacernos cargo de los problemas y encarar desde el inicio el camino de las soluciones", explicó. Y sumó que su ministerio tiene que generar las "condiciones para un cambio de paradigma" en donde se pase del asistencialismo, ineficaz y clientelar" a desarrollar políticas que le permitan crecer a la Argentina y mejorar los niveles educativos de la Nación.

La ministra fue la primera en dar un discurso, luego habló Orrego y cerró Milei.

Si bien no emitió opinión sobre otro tema que no sea la educación, si se permitió cruzar "a la casta" que miró para otro lado y no se enfoco en la educación mientras el presidente Javier Milei, durante su campaña, "firmó el compromiso por la alfabetización".

Casi a lo último, le agradeció a los docentes pero también les pidió que hagan el esfuerzo, antes de fundirse en un fuerte abrazo con el presidente Milei.