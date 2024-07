El PJ cuestionó a Alfredo Cornejo por no reclamar fondos para combatir la Lobesia Botrana

El cambio discursivo del Gobierno provincial respecto a la importancia del apoyo nacional para combatir la Lobesia Botrana no pasó desapercibido en el PJ. Legisladores del peronismo pusieron el grito en el cielo y se quejaron de que en el gobierno anterior le exigían al exministro de Economía, Sergio Massa, que enviara a Mendoza los fondos necesarios para hacer frente a la plaga de la "polilla de la vid", pero que ahora no le reclaman a Javier Milei por la eliminación de esas partidas. Específicamente, Alfredo Cornejo afirmó que en la Casa Rosada "no tienen obligaciones legales para hacerlo. La ley que se sacó en su momento es una ley que ya venció”.

"Ahora, en un giro sorprendente, Alfredo Cornejo, nos dice que la Nación no está legalmente obligada a enviar fondos para combatir la Lobesia Botrana. Según él, toda la financiación reciente proviene del gobierno provincial. ¡Qué cambio de tono, Alfredo! ¿No era la misma administración la que clamaba por ayuda urgente hace apenas unos años?", disparó en las redes la legisladora provincial del PJ, Gabriela Lizana.

La diputada viene del sector vitivinícola y está empapada en la problemática. Pero además de eso, es la referente del massismo en Mendoza y pasó factura de los reclamos que el gobierno de Mendoza le hacía a Sergio Massa para que enviara las partidas para el control de la Lobesia Botrana

Cuando Sergio Massa estaba al frente del Ministerio de Economía, se comprometió públicamente a enviar $3,500 millones para combatir la Lobesia Botrana, una plaga devastadora para los viñedos mendocinos. Este compromiso fue respaldado por acciones concretas y fondos efectivamente enviados para las campañas de erradicación y control. Enrique Vaquié, en su rol de Ministro de Economía de Mendoza, no dudó en reclamar de manera contundente a la Nación los fondos necesarios para enfrentar la plaga. Con una carta formal y una campaña en redes sociales, dejó claro que la urgencia y la gravedad de la situación requerían acciones inmediatas y fondos significativos. ¿Te acuerdas de sus tuits exigiendo $1,382 millones? ¡Qué tiempos aquellos!", ironizó la legisladora.

Gabriela Lizana criticó el giro discursivo del gobierno.

"Antes, cuando Sergio Massa era el ministro de Economía, la urgencia de combatir la Lobesia Botrana era un tema de vida o muerte para Mendoza, y los reclamos eran intensos y públicos. Ahora, porque son socios de Milei, parece que algunos han olvidado sus propias palabras y responsabilidades, prefiriendo minimizar el problema y desviar la atención", concluyó.

Mientras tanto, el diputado nacional Adolfo Bermejo presentó junto a Liliana Paponet y Martín Aveiro un proyecto de Resolución pidiendo informes sobre los fondos que el Gobierno nacional destinará a combatir y monitorear la Lobesia Botrana.