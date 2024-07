En asambleas, el gremio de Funcionarios Judiciales rechazó la oferta del Gobierno y ratificó el paro

La Asociación de Funcionarios Judiciales votó en asambleas la propuesta salarial del Gobierno de Mendoza, la cual fue rechazada por sus integrantes. De esta manera, ratificaron que continuarán con el paro iniciado días atrás. La decisión se da un días después de que se quebrara el frente judicial formado entre dicho gremio y el de Empleados Judiciales. Este último comunicó que aceptará el ofrecimiento del Ejecutivo.

"Ya teníamos decretado un paro para el día jueves 4 y viernes 5 de julio en la Suprema Corte y en el Ministerio de la Defensa y Pupilar, pero a su vez ya veníamos con medidas en el Ministerio Público Fiscal desde el viernes 28 de junio hasta el domingo 7 de julio. Las medidas ya estaban adoptadas y hoy las asambleas las ratificaron", señaló a MDZ el titular del gremio de Funcionarios Judiciales, Marcelo Fekonja. Incluso, el sindicalista aportó que el "95% votó rechazar la propuesta" en las asambleas mencionadas.

"En el caso del Ministerio Público, las denuncias entran, pero el procesamiento se ralentiza porque hay pocos ayudantes fiscales trabajando", ejemplificó acerca de la afectación en la prestación de servicios, que incluye a la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal, el Equipo Técnico Interdisciplinario y el Equipo de Abordaje de Abusos Sexuales.

A horas de volver a verse cara a cara con los representantes del Gobierno de Mendoza, Fekonja aseguró: "Si mañana no hay ninguna propuesta superadora, podría extenderse. Habiendo feria de por medio o no, si nos tenemos que sentar a dialogar". Al igual que viene ocurriendo con los demás gremios, el ofrecimiento del Ejecutivo consistió en una suba del 5% en julio, 5% en agosto y 5% en septiembre. No obstante, Funcionarios Judiciales reclama la incorporación de diversos ítems.

"Si bien no van a modificar el 5% en tres tramos, esto no viene a restablecer la pérdida del salario de estos años. También tenemos adicionales en el trabajo del funcionario que podrían reflejar un avance. Hoy está muy lejos de la media nacional. De 24 jurisdicciones, estamos en el puesto 21, mientras que nuestros magistrados con los que trabajamos están en la posición 9. Esta asimetría no ayuda en absoluto para llegar a un acuerdo", deslizó.

Respecto a la reciente aceptación de la oferta salarial por parte del sindicato de empleados judiciales -que generó un debilitamiento en el enfrentamiento con el Gobierno, opinó "somos dos gremios independientes. Cada uno defiende el derecho de sus afiliados. Son posiciones que adoptaron los asambleístas y decidieron por votación aceptar la propuesta". Y agregó: "Cada uno tiene funciones distintas. Entiendo que si hubiéramos estado ambos gremios con la continuidad de la lucha, se sentiría más".