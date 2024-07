Una diputada libertaria contó cómo se organizó la visita a los represores en el penal de Ezeiza

La diputada nacional por Santa Fe Rocío Bonacci (La Libertad Avanza) dio detalles de cómo se gestó la visita a los represores detenidos en el penal de Ezeiza. Además, dijo que se sintió "engañada", por su colega Beltrán Benedit, que fue quién organizó la excursión.

Además, confirmó que viajaron con la flota oficial de la Cámara de Diputados, que conduce el riojano Martín Menem. "La visita se convocó desde una combi oficial, y tiene un visto bueno dado desde la Presidencia", comentó la diputada. "Sino, no te habilitan un vehículo por cualquier cosa", explicó.

También dijo que Menem desconoció qué estaba ocurriendo cuando ella le comentó lo que había ocurrido. "Hablé para plantearle mi postura" , afirmó.

"Sentí un engaño desde el momento que no se me dio la información completa de la visita", dijo la diputada nacional. Contó que Benedit "no dio más detalles". "Dijo que iba a ser una invitación visita humanitaria, que iba a ser lindo y que teníamos que participar", agregó la santafesina.

Alfredo Astiz fue uno de los represores visitados por diputados libertarios.

Asimismo, agregó que para participar de esa visita dejó de lado actividades en el Congreso. "En el fondo sentí que fue un engaño, la información se me dio llegando al penal y no tenía forma de bajarme", indicó y remarcó que ella es de Funes, Santa Fe y que por eso no conoce mucho esa zona.

Sobre el rato que pasó con los represores en Ezeiza, la diputada Bonacci contó: "No participé de la reunión, cuando vi de lo que se trataba me asusté". "Escuché la primera parte, estaba atendiendo asuntos personales".

También dijo que el encuentro "fue una puesta en escena de lo que ellos pensaban. Se charló demasiado de que hay presos de crímenes de lesa humanidad que tiene más de 70 años".

"Tengo 28 años, no es mi lucha. Tengo que legislar de acá al futuro, me parece que volver a ese tema y abrir una discusión... la justicia ya juzgó y es un tema cerrado", cerró la diputada por Santa Fe.