¿Victoria Villarruel va camino a transformarse en la Cristina Fernández de Kirchner de Javier Milei?

La vicepresidenta Victoria Villarruel quedó este jueves al frente del Ejecutivo producto del viaje a Francia de Javier Milei, con quien atraviesa un período de tensión tras una serie de conflictos.



Como ya ocurriera con el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, quienes en los últimos tiempos de mandato (2019-2023) apenas se dejaban ver juntos, las disputas entre el actual mandatario y su número dos no son nuevas.



Estas se intensificaron en los últimos días en torno a una publicación de Victoria Villarruel en redes sociales que fue desautorizada por Presidencia y que el propio Javier Milei describió como "poco feliz".



En el marco de una polémica por un vídeo de los jugadores de la Selección argentina celebrando su triunfo en la Copa América 2024 con cantos racistas y homófobos contra jugadores franceses, la vicepresidenta defendió al equipo y tildó a Francia de "país colonialista" e "hipócrita" por "simular indignación".



Al día siguiente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del mandatario, se reunió con el embajador de Francia en Buenos Aires para, según detalló el Gobierno, "explicar que el desafortunado comentario ocurrido en las redes sociales fue a título personal y que no era la posición del Gobierno".



Si bien en los días posteriores tanto el vocero presidencial, Manuel Adorni, como la propia Victoria Villarruel intentaron minimizar el incidente, la prensa local destaca esta semana que este ha sido tan sólo un episodio más de una extensa saga de desencuentros entre los integrantes de la exitosa fórmula de La Libertad Avanza (ultraderecha) que ganó las elecciones de noviembre pasado.



"La relación (con Milei) está bien, por supuesto, y con Karina también", dijo este miércoles la vicepresidenta durante una visita a la Expo Rural en Palermo. Sin embargo, ante la consulta de periodistas sobre si se arrepentía de su publicación y consideraba el tema cerrado, no ofreció una respuesta contundente y explicó que "será en otra oportunidad que hable de esa cuestión".

A pesar de que intentan mostrarse unidos, Villarruel y Milei están cada vez más distanciados.

Adorni, por su parte, comentó el martes que, si bien existe un desacuerdo entre Presidencia y Victoria Villarruel en torno a ese episodio en particular, "el tema generó un ruido mediático que no debió generarse". Sin embargo, reconoció que Javier Milei y su vicepresidenta "no hablaron en estos días".



A esta disputa se le suman diferencias de orden político en cuestiones como la composición de la comisión que fiscaliza a los servicios de inteligencia y una presunta creciente cercanía de Victoria Villarruel con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), del partido Propuesta Republicana (PRO, centroderecha), que respalda al Ejecutivo.



La especulación sobre este distanciamiento ha ido en aumento en los últimos meses, principalmente en torno a eventos específicos como la inesperada ausencia de la "vice" durante la firma del denominado Pacto de Mayo, documento vital para Javier Milei, quien logró reunir a la mayoría de los gobernadores provinciales en un acto clave para el oficialismo el pasado 9 de julio en la provincia de Tucumán.



A finales de junio, en la presentación de un mapa oficial del estado por parte del Gobierno, se destacó la ausencia de Victoria Villarruel en el organigrama y la presencia de Karina Milei junto a la imagen de su hermano, seguidos por debajo por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y luego por los ministros.



Un tiempo antes, a mediados de marzo, Victoria Villarruel se vio envuelta en una fuerte polémica tras autorizar un aumento salarial de los miembros del Senado, posteriormente corregido por Javier Milei ante una fuerte ola de críticas.



Días después de aquel episodio, la publicación de una foto abrazados fue vista como un intento de mostrar unidad y desactivar el conflicto, que había comenzado una semana antes cuando parte del oficialismo criticó la decisión de Victoria Villarruel -que también preside el Senado- de convocar una votación en la Cámara Alta en la que sus miembros rechazaron el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el mandatario poco después de asumir, el 10 de diciembre pasado.



Precisamente, está previsto que el presidente y su "vice" se fotografíen juntos nuevamente durante una visita a la Expo Rural el próximo domingo, un día después del regreso de Javier Milei de París, donde permanecerá hasta el sábado y mantendrá una reunión con su par francés, Emmanuel Macron.