¿Qué hacemos con la minería en Mendoza?

Por Fernando Reyes

En la actualidad, la minería es un tema que cada vez se debate más, tanto en la política como en la sociedad, también nos hace pensar en la Mendoza que queremos para el futuro.

La provincia no está en su mejor momento pero tiene con qué para salir adelante.

El gobernador en su primer mandato hizo una tarea razonable y ordenada para los momentos que se vivían. Pero el Cornejo que conocimos en 2015 no es el mismo que hoy vemos. Por querer el poder absoluto, la tierra del sol y el buen vino se ha quedado amesetada en su progreso. En Mendoza no hay aumento de la industria y no hay crecimiento hace más de 10 años. Pero si hay inseguridad, hospitales y escuelas en ruinas, falta de generación de empleo genuino, poca conectividad en departamentos alejados, etcétera.

Ese poder cuasi absoluto que ostenta el Gobernador, va en contra de lo que creo.

La vitivinicultura nos llevó lejos, pero otro tipo de actividades nos catapultaría aún más. La minería responsable como forma de desarrollo es viable, siempre y cuando haya controles transparentes por parte del estado. El gobierno no nos garantiza eso. Hoy, Cornejo controlaría a Cornejo.

La actividad minera no solo generaría puestos laborales, sino que marcaría un antes y un después en nuestro territorio. No debe ser un negocio para los amigos del poder, sino una actividad verdaderamente transformadora.

Como dije al principio, Mendoza tiene con qué para salir adelante. La clase política está en la obligación de velar por la transparencia y el control de esta actividad. Si todos nos ponemos de acuerdo podemos “refundar” a Mendoza diversificando la matriz productiva de forma seria.