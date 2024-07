Luis Caputo salió al cruce de un periodista que contó que tiene cuentas en el exterior

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a responderle a un periodista luego de que éste publicara su declaración jurada y mostrara que el funcionario tiene "todas sus cuentas bancarias en dólares y en el exterior. "Toto" le respondió vía X y aseguró: "Mi plata me la gané trabajando en el sector privado rompiéndome el alma y la reporto como corresponde".

El periodista Ariel Lijalad subió a las redes sociales la DDJJ en donde mostró las cuentas de Caputo y escribió que tiene todas las cuentas bancarias afuera "pero te pide a vos que vendas tus ahorros para pagar la luz".

En ese sentido, el ministro no se quedó callado y le respondió: "No hago nada con mis ahorros, porque si hago algo y sale bien, tipos como vos van a decir que gané porque tenía información". Además, dijo que no le pide a nadie que haga nada, porque solo explica "lo que estamos haciendo, para que la gente entienda y tome las decisiones que quiera, pero con mayor información".

"Dejé el sector privado para que ustedes no vuelvan nunca más en la vida a gobernar este país, para que el sector público deje de ser un negocio y pase a ser un servicio a la sociedad y para que volvamos a ser el país que los argentinos de bien se merecen". Para finalizar, Caputo conluyó: "Seguramente todo lo opuesto a lo que vos querés".

El cruce entre el ministro Caputo y el periodista de El Destape.

En la captura de pantalla que compartió Lijalad, se puede observar que Caputo tiene 10 cuentas en el exterior, entre cajas de ahorro y cuentas corrientes.