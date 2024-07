La aclaración de la CGT de Mendoza a Alfredo Cornejo tras el "acuerdo multisectorial"

Días atrás se firmó un "Acuerdo de Cooperación Social" entre el Gobierno de Mendoza, cámaras empresariales y asociaciones sindicales. El mismo tiene como objetivo "fortalecer la producción y promoción de un clima laboral sin conflictos" y "contribuir en la generación de consensos y políticas que impulsen el desarrollo económico y social de Mendoza".

Dicho acto estuvo encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y el subsecretario de Trabajo y Empleo, Rodrigo Herrera. También participaron representantes de diferentes instituciones como Santiago Laugero, de la Federación Económica de Mendoza; Martín Clement, del Consejo de Empresarios de Mendoza; Jorge Mosso, de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza; Marcelo Pieralisi, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas; Luis Márquez y Ricardo Letard, de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Mendoza; Gloria Magnaghi, de la Unión Industrial Mendocina; Juan Viciana, de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza y la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas.

Ricardo Letard, del Sindicato de Camioneros e integrante de la CGT, fue parte del acuerdo y, en diálogo con MDZ Radio, aclaró algunos aspectos del documento rubricado este último viernes. "Hay algunos malentendidos. Con el subsecretario que depende del Gobierno provincial también pensamos: 'armemos algo con las cámaras empresariales'. Entonces, antes de llegar al conflicto, sentémonos, no importa de qué gremio sea. Como representante y dirigente de la CGT, nos decís 'con Comercio tengo tal problema'. Entonces, nosotros citamos a Comercio, vos citás a la empresa y se sientan en el primer momento en un diálogo -que no tenemos por qué meternos en lo particular de cada gremio-, pero que por lo menos ayuda a ver un tratado de pacto social. Para que la gente lo vea y que sepa la realidad con respecto a los gremios. Estamos muy demonizados los gremios. Creen que cuando vamos a parar una empresa o tomamos la medida de huelga es que no queremos trabajar y no saben de fondo cómo es el tema. De esa forma podemos darle la posibilidad a los empresarios de sentarse a dialogar con cualquier gremio que represente a sus trabajadores y a la Subsecretaría de Trabajo de que sea un mediador justo y lógico para ambas partes", señaló.

Y agregó: "Tenemos una buena relación con la Subsecretaría. Entonces, nosotros les decimos que llamen a tal empresa porque tenemos un empleado negro, tenemos esto, tenemos aquello. La llama y le damos la posibilidad. Hay empresas, obviamente, que siguen sin tener buena respuesta. Después cada uno después ahí actúa como quiere... Con la Subsecretaría empezamos a dialogar con las cámaras empresariales y se llega al tratado. Pero no es de paz social porque nosotros no queríamos hablar de paz ni nada, como si fuéramos unos mercenarios. Es un acuerdo social para poder llegar a un acuerdo donde salgan beneficiadas las empresas y los trabajadores. Sin empresas no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresa. Nos necesitamos todo".

Aunque Letard se mostró molesto al comentar que se quedó con una sensación de que el mandatario provincial utilizó el acuerdo para sembrar una suerte de respaldar al Gobierno nacional de Javier Milei, completamente enemistado con gran parte de la cúpula sindical. "Nosotros no firmamos este acuerdo para apoyar al Gobierno nacional porque no lo apoyamos en ninguna medida hasta ahora, Todas han sido en contra de los trabajadores. Este acuerdo únicamente es un tratado de pacto social para con las empresas y los trabajadores mendocinos, nada más. A nivel nacional no es absolutamente nada y quería dejarlo en claro", deslizó.

"Si Cornejo usó el tratado ese para hacer una campaña a favor del Gobierno nacional, creo que se equivocó. Nosotros hicimos un acercamiento para que vean que queremos dialogar antes de confrontar, pero esto lo tomamos mal. Me cayó muy mal que dijeran eso porque son todas mentiras. No es así", indicó Letard, quien insistió en que "el convenio es un pacto social entre las empresas y la CGT. El Gobierno lo va a regular, o sea, va a estar de mediador. No es para apoyar ni al Gobierno provincial ni para apoyar al nacional".

Cornejo habló de la importancia de la firma mencionada: “Este acuerdo es muy relevante, y sí, tiene que ver con la economía, tiene que ver con que aumente el salario real, siempre con el presupuesto del orden macroeconómico y que el Gobierno nacional acierte en su política”.

“Este convenio que queremos firmar tiene el objetivo directo de transmitir símbolos: aquí hay paz social, aquí no se hace conflicto por cualquier cosa, que la dirigencia gremial empresaria no va a dejar de representar el interés legítimo de sus empresas y que la dirigencia gremial representativa de los trabajadores no va a dejar ni va a aflojar un milímetro de representar los intereses de sus trabajadores”, añadió Cornejo.

“Obvio que no es un convenio que tiene efectos directos e inmediatos, pero busca darle instrumentos a mi gabinete, a mi gobierno y a ustedes, para atraer nuevas inversiones en la provincia. Hay diferencia entre invertir en Mendoza con respecto a invertir en otras provincias, eso es lo que queremos poner de manifiesto”, aseveró Cornejo.

