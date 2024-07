Fuego cruzado por el Hospital Notti: ¿recortaron la atención a pacientes oncológicos?

El Hospital Humberto Notti se encuentra en medio de la controversia tras acusaciones sobre recortes en servicios clave para pacientes oncológicos. La disputa comenzó con declaraciones oficiales de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS), mediante un comunicado en redes sociales, a través de las que acusan al gobierno de eliminar las Guardias Oncológicas Pasivas y de desmantelar el Hospital de Día. En un intercambio con MDZ Radio 105.5 FM hablaron Laura Piovano, directora del Hospital Humberto Notti, y Jorge Pérez, director general de hospitales. Además, se sumó Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS, para incluir la perspectiva del sindicato.

La Dra. Laura Piovano desmintió las acusaciones de AMProS. Primero se refirió al Hospital de Día, describiendo su supuesto cierre como una "mentira absoluta". "Cuando uno habla de Hospital de Día y se conoce un poco de Salud, puede decir que es una modalidad, no es un espacio físico. Al Hospital de Día uno lo puede hacer funcionar en cualquier parte del hospital".

La publicación oficial de AMProS. Foto: AMProS Mendoza.

Además, la doctora rechazó las acusaciones de falta de atención adecuada hacia los pacientes oncológicos asegurando que "la guardia del hospital y los profesionales que trabajan en el hospital están preparados para dar asistencia integral no solamente al paciente oncológico, sino a todos los pacientes que lo requieran, tanto de la provincia como fuera de la provincia. Así que también es una irresponsabilidad decir que el paciente oncológico no está siendo atendido en tiempo y forma. Claramente hay una intencionalidad que desmiento públicamente".

"Poner en riesgo la estabilidad emocional de todas estas familias con este tipo de declaraciones, sumirlas en una incertidumbre, con todo el sufrimiento que ya están pasando, es otra irresponsabilidad más. Claramente quiero llevar tranquilidad a la población. Tanto el paciente oncológico como todo paciente que lo requiera va a tener la asistencia necesaria que se ha brindado siempre en el hospital Notti", concluyó Piovano.

La doctora rechazó la posibilidad de charlar con la secretaria general del AMProS al aire, alegando que "primero y fundamental no me representa. No es colega mía. No es médica, no es pediatra. Y no tengo nada que ver con esto".

Respecto a las declaraciones de Laura Piovano, Iturbe dijo que "la Guardia Pasiva se sigue haciendo. Es verdad lo que dice la doctora, lo que pasa que no se paga más. Entonces ellos (los doctores) no pueden apagar el celular teniendo niños oncológicos medicados que pueden tener una urgencia en cualquier momento".

"El problema es ese. Ellos tenían un extra por tener el teléfono abierto. Eso se llama Guardia Pasiva", resaltando que "debe pagarse aquí o en cualquier lado del mundo.

Jorge Pérez, director general de hospitales, acusó al AMProS de deshonestidad: "Digo eso con conocimiento de causa porque los conozco a cada uno. Sé quienes conforman las comisiones directivas, son gente que ya debería estar jubilada y sin embargo entre cuatro o cinco o seis personas se llevan 30 millones de pesos por mes". Además le contestó a Iturbe y aclaró que "las guardias se hacen como las hacen todos. Yo soy profesional y mis pacientes me llaman a cualquier hora y yo no cobro porque me llamen por teléfono".

De todas formas, el director reconoció que "esas guardias se pagaban en un momento, pero fue un periodo de estudio. La tasa de uso era muy baja. Esa guardia pasiva era telefónica. No era como que el colega tenía que venir al hospital, sino que tenía que atender el teléfono. Muchas veces también se utilizaba para responder alguna consulta que había de algunas entidades privadas. Entonces, la dirección evaluó que no se justificaba esa guardia pasiva telefónica. Y por lo tanto hace aproximadamente dos meses se le dejó de abonar".

Para concluir, Iturbe dijo que Pérez y Piovano "tienen cualquier explicación para una cosa injustificable, realmente. La cosa es así: todas las guardias pasivas, en cualquier lugar del mundo, se pagan. Se llama disponibilidad. Es más, ahora lo están dando como servicio en muchas obras sociales, donde uno llama y se puede hacer la consulta de manera telefónica".

