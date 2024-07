Juan Grabois desatado contra Javier Milei: lo llamó "abusador, sádico y antidemocrático"

El dirigente social Juan Grabois posteó un durísimo mensaje contra Javier Milei en donde lo llamó "abusador", "sádico", "topo inglés", entre otras cosas. Además, lo acusó de no poder "amar a su gente, sus paisajes, su diversidad, porque no puede amar" ya que "sólo destila odio".

"Milei es un topo antidemocrático que quiere destruir el Estado por dentro, Milei es un topo inglés que quiere destruir la unidad latinoamericana, Milei es un fundamentalista que nos está llevando a una crisis social-económico-financiera con su anarco-capitalismo, Milei es un insensible que defiende a Pettovello precisamente porque abandona a los jubilados, desocupados, hambreados, sin techo, niños, personas con discapacidad o pacientes oncológicos", escribió, contundente, Juan Grabois.

Lo tildó de "sádico", "que con la caballería de Patricia Bullrich disfruta de la represión y la exhibición de fuerza frente a los débiles". "Milei es un falseario que co-gobierna con la casta que prometió combatir, Milei es un irresponsable que pone sus prejuicios ideológicos e inclinaciones personales por encima de los intereses nacionales, Milei es un abusador que utiliza su investidura para denigrar periodistas, pensadores y dirigentes críticos", agregó.

Separó a la sociedad argentina del presidente ya que Milei "no puede amar a su gente, sus paisajes, su diversidad, porque no puede amar... sólo destila odio y se regodea en la adulación".

Los primeros párrafos del extenso mensaje de Juan Grabois

"Milei no refleja lo que está en lo profundo de la sociedad argentina, no refleja su identidad solidaria, su corazón compasivo y tolerante, su alto nivel cultural, científico, técnico, su patriotismo", agregó en esta línea, y siguió: "Milei refleja la ambición más baja por la riqueza, la fama y el poder".

Señaló que la batalla cultural que está llevando adelante el gobierno libertario es "que los argentinos de abajo y del medio, empobrecidos y estupidizados, adulen a los de arriba, aspiren a ser como ellos sin tener los medios para lograrlo jamás y descarguen su frustración en cualquiera que plantee un paradigma distinto al individualismo".

"No permitamos que Milei marchite los laureles que supimos conseguir. No dejemos que mileice la sociedad argentina acostumbrándola a lo inconcebible. Seamos mejores que eso. Seamos humanos. Seamos argentinos. La Patria no se vende", concluyó el dirigente social.