Confirmado: habrá desfile militar para el 9 de Julio y será presidido por Javier Milei

El presidente Javier Milei y los granaderos a caballo desfilaran el 9 de Julio en un desfile militar. El mismo será desde Libertador y Agüero, en la zona del Museo de Bellas Artes, y se extenderá por toda la avenida hasta encontrarse con Olleros, altura estación Lisandro de la Torre.

El desfile comenzará a las 10.30 y el motivo del mismo es la celebración del Día de la Independencia. Javier Milei estaría recién aterrizado de Tucumán, provincia en la que a las 00 de ese día firmará el Pacto de Mayo con la mayoría de los gobernadores del país. Se estima que al rededor de la 1.40 de la mañana el presidente vuele hacia Buenos Aires.

Ya en la Ciudad de Buenos Aires, se espera que el presidente participe en el Tedeum en la Catedral Metropolitana, para luego comenzar el desfile que se extenderá por toda la Avenida del Libertador.

El flyer que difundieron desde el gobierno

"En la vigilia del 8 hacia el 9 de julio vamos a firmar el Pacto de Mayo. Agradezco fuertemente a todos los que acompañamos en este momento", aseguró Javier Milei sobre la firma del acta.

Según sostuvo en una entrevista por TN, "hay una convocatoria" amplia a asistir y subrayó: "El que quiera venir va a venir, el que no quiera venir no va a venir. No voy a obligar a nadie, todas las fueras que integran el arco político están invitados".

El lunes, previo a la firma del Pacto, se llevará a cabo la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en Paraguay, pero Milei no estará presente. La razón es no cruzarse con Lula da Silva. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había dicho en conferencia que el argentino no se estaría en la cumbre "por cuestiones de agenda" y para evitar "una sobrecarga".