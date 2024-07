El ministro Mema resaltó los beneficios que tendría el acuerdo de paz social

El Gobierno de Mendoza, la CGT y las cámaras empresarias firmaron un acuerdo de paz social denominado "Acuerdo de Cooperación Social". Desde el Ejecutivo provincial argumentan que el objetivo es fortalecer la producción y promover un clima laboral sin conflictos, generando un ambiente propicio para las inversiones. El gobernador Alfredo Cornejo destacó que esta iniciativa es única en el país y busca contribuir a la generación de consensos y políticas que impulsen el desarrollo económico y social. Para profundizar en este tema, Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia dialogó con MDZ Radio 105.5 FM.

Una de las cuestiones que surgen ante la novedad de este acuerdo es si es realmente es necesario. Al respecto, el ministro Mema expresó: "Yo creo que hace falta, viviendo en Argentina y conociendo los acontecimientos generales. Si uno analiza, en el contexto internacional no entienden que hayan piquetes, por ejemplo. En Mendoza afortunadamente no los tenemos, pero en Buenos Aires se acostumbraron a vivir con piquetes donde un grupo de personas en un momento de enojo con alguna situación corta en la calle y el resto no puede circular".

"En el marco de una crisis económica muy prolongada en la que los mendocinos no estamos exentos, podemos dar una imagen, un símbolo de que estamos todos pensando en lo mismo. Más allá de que cada uno tiene sus intereses particulares, válidos todos, estamos buscando un fin común", aseguró el ministro. Por otro lado aseguró que "las medidas y herramientas económicas las tiene el Estado nacional, pero finalmente las inversiones se realizan en las provincias. En ese contexto, apostando a un cambio de modelo en el que estamos acompañando al Gobierno nacional, cuyo frente político no conformamos pero sí apoyamos para que este cambio de rumbo económico realmente prospere y beneficie a la provincia, dar esa imagen para mostrar que en Mendoza hay una mesa en la que se sientan los trabajadores, se sientan los empresarios y se sienta el Gobierno a poner punto en común, me parece necesario".

Participan del acuerdo "prácticamente todas las asociaciones de empresarios, la CGT que reúne a todas las asociaciones sindicales del sector privado, el ministro de Producción, el subsecretario de Trabajo, el gobernador y yo en calidad de ministro de Gobierno e Infraestructura", dijo Mema y agregó que la idea también es que "cualquier persona o empresa que decide establecerse en nuestra provincia, algún mendocino que decida incrementar su producción, o abrir alguna otra unidad productiva, o algún otro argentino que quiera hacer inversiones, podamos mostrar que en Mendoza está sucediendo esto. Significa que cuando lleguen a esta provincia se van a encontrar con un clima en el cual la posibilidad de desarrollarse está disponible, en la cual no van a encontrarse con algún sobresalto, más allá de los sobresaltos propios de nuestra economía y de nuestro país, pero que el ambiente general es propicio a recibir inversiones".

Además, resaltó que "lógicamente que en este contexto social de degradación económica permanente, está propicio para que cualquiera quiera tener algún protagonismo en generar conflictos. Generalmente la degradación social que trae esta degradación económica, el ambiente siempre es más propicio al conflicto".

Escuchá la entrevista completa: