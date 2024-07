El partido que fue sancionado por la Justicia y complica más su interna

Gabriel Pradines ganó la interna del PRO local y ahora está preocupado por asumir lo antes posible. El senador provincial asegura que existe un asunto que le quita el sueño: la intimación que hizo la Justicia Electoral para que el partido presente los balances del año pasado, sino, la fuerza podría ser sancionada económicamente. Por ahora, le han suspendido los aportes estatales. Esta situación agrava la interna entre su espacio político y la dirigencia que responde a la vicegobernadora y exprecandidata a presidir el partido, Hebe Casado. Desde ese sector, niegan responsabilidad en la situación y acusan directamente a la intervención partidaria por no haber presentado los balances.

El legislador ganó la presidencia del partido en la elección del domingo 30 de junio. Esa elección fue cuestionada por el sector de Casado, pero la Justicia ratificó el triunfo. Ahora, Pradines debería asumir el cargo de presidente y es posible que lo haga a la brevedad, al menos formalmente sin acto masivo, porque de acuerdo al sector, otro legislador, Guillermo Mosso, quien fue nombrado como tesorero por el interventor Darío Nieto en mayo de este año, no presentó los balances del año pasado, como corresponde a toda fuerza política, como requerimiento de la justicia electoral.

En cambio, Pablo Priore, quien responde a Casado, sostuvo ante MDZ que :"la responsabilidad es de la intervención. En realidad, por un lado, del expresidente partidario Álvaro Martínez, quien en la época en la que estuvo al frente no presentó los papeles correspondientes para hacer el balance. Luego, cuando asumió el interventor Darío Nieto, él era el responsable. El tesorero, hasta mayo, que llegó la primera intimación por la no presentación de los balances era José Estanislao Sánchez Cherubini, un hombre que responde a la diputada provincial Sol Salinas, quien, en vez de presentar lo que le pedía la Justicia, renunció. Mosso se propuso para ser tesorero para colaborar pero como no tenía ningún papel para presentar, porque ni el sector de De Marchi (cuando Martínez era el presidente) ni la intervención, le dieron elementos para hacer el balance, no lo pudo hacer", explicó.

Mosso en tanto, le dijo a este diario brevemente que: "El tesorero es Estanislao Sánchez, nombrado por Sol Salinas, yo nunca asumí ese cargo ni me lo propusieron". Sin embargo una resolución del partido dice lo contrario: Es del 7 de mayo y asegura en el artículo 1: aceptar la renuncia de Sánchez y en 2, designar a Mosso en el cargo del tesorero". Lo que dicen de su sector, es que nunca estuvo a cargo.

La designación de Mosso como tesorero

Por otro lado, hay dos resoluciones judiciales que complican al partido. Ambas están firmadas por el juez federal con competencia electoral Pablo Quirós (quien reemplazó en esa competencia a Walter Bento cuando éste fue destituido y está esperando que se complete la vacante en el Juzgado Federal número 1 que es quien maneja lo electoral ya que Quirós es el magistrado del Juzgado Federal 2).

La primera resolución tiene fecha del 3 de mayo de este año (el partido estaba intervenido y el tesorero aún no era Mosso sino Cherubini quien se fue 4 días después de esta resolución y lo reemplazó el legislador). Quirós asegura en el escrito: "Atento las constancias de autos y habiendo transcurrido más de 30 días desde el vencimiento del plazo previsto por el art. 23 de la ley 26.215 (03/04/2024), sin que el partido de autos haya cumplido con la intimación de presentar el Balance 2023 y la documentación respaldatoria, corresponde incrementar al 20% la multa aplicada a fs.7 al partido Pro-Propuesta Republicana (N° 64) de este Distrito Mendoza sobre los aportes públicos para desenvolvimiento institucional del año siguiente a su determinación".

Pero además, el juez expresó: "Asimismo, corresponde intimar a la agrupación a presentar el Balance 2023 antes del 2 de julio próximo (90 días a contar desde el día 03/04/2024), bajo apercibimiento de disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos que le correspondan".

Como el tiempo pasó y no hubo presentaciones, el juez le mandó al PRO Mendoza otra resolución, cuando se cumplió el plazo. El 2 de julio, en el texto enviado, Quirós indicó: "Encontrándose vencido el plazo otorgado a fs. 8 sin que el partido Pro-Propuesta Republicana (nº 64) de este Distrito Mendoza haya presentado el Ejercicio Contable 2023, corresponde disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos que le correspondan".

Pero además, agregó: "Asimismo, corresponde intimar a la agrupación para que en el plazo perentorio de 15 días efectúe la presentación del Ejercicio Contable 2023 en debida forma, ello bajo apercibimiento de declarar no acreditados el origen y destino de los fondos recibidos".

Para Pradines, el partido está en falta y hay que resolver este asunto de forma urgente. MDZ intentó comunicarse el interventor Nieto pero no tuvo respuesta.La intervención del PRO Mendoza se produjo cuando el dirigente Omar De Marchi dejó Cambia Mendoza para candidatearse como gobernador por afuera de la alianza gobernante. Esa decisión generó disputas entre dos espacios del partido, quienes se fueron con él (como Pradines) y quienes decidieron quedarse dentro de Cambia Mendoza (como Casado, entre otros dirigentes).

Finalmente este año, con Mauricio Macri como presidente de la fuerza a nivel nacional, todos los distritos que habían sido intervenidos comenzaron su normalización, como el caso de Mendoza, donde se postularon Pradines y Casado, en una pelea interna con muchos sobresaltos.