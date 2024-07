El Gobierno reconoció un acercamiento con la CGT y se reunirán el martes

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, confirmó que el Gobierno nacional se reunirá el próximo martes con los triunviros de la Confederación General del Trabajo (CGT). El encuentro está pautado para las 13 en las oficinas de la cartera de Trabajo de la avenida Alem.

En diálogo por Radio Rivadavia, el funcionario destacó que la reunión del martes con Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña surgió de un pedido de la central y detalló que apuntará a discutir sobre la necesidad de una modernización laboral, uno de los 10 puntos del Pacto de Mayo.

"En otro momento hubieran llamado a un paro", señaló y consideró que hay un cambio de época en algunos sectores gremiales que ya no ven en los paros una herramienta. "La gente ya no pide más un paro, no quiere más paro. El paro justamente paraliza", planteó.

Por otro lado, Cordero reveló además el Gobierno convocará a una mesa tripartita con representantes empresariales, sindicales y del Poder Ejecutivo.

Según definió, la mesa será "a contenido abierto", por lo que esperan que la central obrera lleve sus reclamos y avance con la reglamentación de la Ley Bases en la que trabajo.

"Todos los otros temas que tienen que ver con el contenido laboral se ponen arriba de la mesa. Esto en el marco del diálogo. La ley tardó un montón, pero se generó un diálogo, un consenso, sucedió que fue al Congreso. Esto genera un debate nacional que es fantástico", completó.