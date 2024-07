Miguel Guerrero: perfil del juez federal sancionado por el Consejo de la Magistratura por acoso laboral

Es el magistrado que desmitificó la presencia de células terroristas “dormidas” en la ciudad de Iguazú, asegurando que la ciudad de las Cataratas, frontera con Foz de Iguazú, Brasil y presidente Franco, Paraguay es una ciudad segura.

También lleva adelante investigaciones referentes al accionar de grupos terroristas como el Hezbolah, el Comando Verbelho y al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) vinculado con grupos terroristas de origen musulmán chiita

Investigó el ingreso de terroristas desde Voz de Iguazú que habrían participado en los atentados a la Embajada de Israel (17 de marzo 19992) y a la AMIA (18 de julio de 1994).

En su juzgado se tramitó la causa de lavado de dinero del Grupo liderado por Assad Almad Barakat, a quien también se lo vincula con el grupo terrorista Hezbolah y con musulmanes chiitas de Ciudad del este y Foz de Iguazú. Assad Almad Barakat fue detenido en Foz de Iguazú en 2018. El juez federal Guerrero investigó su supuesto lavado de dinero (unos 10 millones de dólares) en casas de juego de la ciudad de Puerto Iguazú.

Según fuentes judiciales federales, recientemente “la Cámara Federal de Posadas lo sancionó a raíz de una denuncia que hiciera la UIF por retardo de justicia en el caso ´Barakat´”. “En 9 años no hizo nada y están por caer todas las medidas cautelares”.

La misma fuente confió que “tiene un atraso descomunal en lo que se refiere a las resoluciones de las causas. La mayoría de las causas duermen en lo que en la justicia se denomina como `el sueño de los justos´. Inclusive habría encomiendas secuestradas desde hace años que aún no fueron investigadas, lo que hace que las causas prescriban”

Unas 20 denuncias

Guerrero tiene unas 20 denuncias por acoso laboral. “Es un maltratador serial; de 32 empleados que tenía el juzgado, 18 llegaron a estar con licencia psiquiátrica. Dos o tres renunciaron, otros se tuvieron que ir, otra empleada quedó literalmente pelada”; dijo uno de los empleados denunciantes que solicitó la reserva de su nombre.

“Todas las denuncias por acosos laboral están probadas en el sumario que se le hizo en el AFI de la Magistratura y a causa de lo cual, fue sancionado”, subrayó.

La sanción



La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, presidida por Héctor Recalde, avanzó en la aplicación de una sanción de multa del 30% de sus haberes por única vez al titular del Juzgado Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero.

Se trata del expediente 106/2021 caratulado “Piumato Julio y Herrera Rocío (UEJN) c/ Dr. Guerrero Miguel Ángel (Juez Fed. de Eldorado)”, tras una denuncia de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) contra el magistrado. Fue iniciada por unos 18 trabajadores del juzgado, entre ellos secretarios y prosecretarios, quienes denunciaron situaciones de acoso laboral, violencia y maltrato. “Muchos terminaron con tratamiento psiquiátrico y no es una casualidad. Obedecían a una actitud del juez”, dijo Recalde durante la reunión de la Comisión.



El proyecto sancionatorio fue presentado por el consejero-juez Alberto Lugones, quien afirmó que no le es grato promover la sanción de un colega, pero advirtió que tienen la “obligación de tratar que el Poder Judicial funcione mejor”. En este sentido, se destacó la situación de la dependencia que se encuentra en una “zona compleja” por su competencia en la Triple Frontera y causas ligadas al crimen organizado, aunque se señaló que el juez “debe respetar los derechos y las personas que están con él”.

Y concluyó: “El juez debe poseer una actitud psico-física adecuada pues la tarea de impartir justicia importa enfrentar cotidianamente gran cantidad de problemas que trae la decisión del juzgador. Ello implica que éste debe estar preparado físicamente para soportar el desgaste que esto significa y asumir correctamente la contracción al trabajo y el esfuerzo requerido”.

Secretario de Menem

El juez Federal de Eldorado Miguel Guerrero es oriundo de La Rioja. Fue secretario privado del ex presidente Carlos Saúl Menem en la quinta presidencial.

Gracias al ex presidente fue nombrado secretario en la Fiscalía Federal “hasta que se tuvo que ir por la mala relación que tenía con la Fiscal donde recibió una sanción por incumplimiento de los deberes a su cargo.

“Le abrieron las puertas en el juzgado federal de Eldorado, por ese entonces a cargo del juez Mario Hachiro Doi. “Como secretario hizo un desastre. La mayoría de las causas de importancia que le confiaron, no las movía y le prescribieron ejemplo: causa Casino y Pastas Celulósicas”; dijo la fuente consultada.