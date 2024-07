AMProS ratificó sus medidas de fuerza: así será la atención en salud este lunes

La secretaria general de AMProS, Claudia Iturbe habló en MDZ Radio 105.5 FM y aseguró que las medidas que "se plantean a partir del lunes, más que una medida de fuerza, son para cuidarnos. Vamos a atender sólo lo que se puede atender: emergencias y urgencias, nada más". Las negociaciones salariales en las paritarias de Mendoza se complican y tanto Ampros como ATE, a diferencia del SUTE que sí aceptó la oferta del Ejecutivo, advierten que sin mejoras significativas habrán medidas de fuerza. En este panorama, Claudia Iturbe planteó que la propuesta salarial del Gobierno no se condice con la declaración de emergencia en salud que el mismo Gobierno presentó en la Legislatura.

"El Ejecutivo declaró la emergencia en salud y la verdad es que estamos en una situación grave. Lo que se ha planteado en la paritaria es la racionalización del recurso humano que está saturado porque cada vez son menos y cada vez hay más población para atender ya que la gente se ha volcado a la salud pública porque no puede pagar una prepaga. Al recibir la propuesta salarial, vemos que hay indiferencia por parte del Ejecutivo. Plantea por un lado la emergencia sanitaria, que teóricamente es para conseguir mayores recursos, y por otro lado ofrece un aumento salarial que es muy insuficiente".

Además, Iturbe comentó que la situación es insostenible y que hay lugares más críticos. "Solamente se habla de la pediatría, o los médicos familia, pero no estamos hablando de oftalmología que ya no hay. No estamos hablando de neurología que lo vimos la semana anterior con los turnos que se dan de acá a tres meses. No estamos hablando de los otorrinos, que se han ido todos al privado. Ni que hablar de un psicólogo", dijo.

La dirigente de Ampros aseguró: "Lo que se plantea a partir del lunes, más que una medida de fuerza, es cuidarnos. Vamos a atender solo lo que se puede atender: emergencias y urgencias, nada más". Básicamente se trata de "atender urgencias y emergencias para sacar todo ese caudal de pacientes. Hay turnos saturados, no hay quien los atienda y queda uno solo atendiendo todo. Esa persona va a tener que decir ‘bueno, voy a atender hasta acá. Voy a atender la urgencia. Los demás van a tener que esperar y van a tener que pasar para más adelante lamentablemente’. Es más que nada una denuncia y un cuidado a los que nos cuidan". Además explicó que no se trata de una persona que tiene 20 turnos sino que "tiene 300, ese es el problema".

Por otra parte aclaró que "no nos interesa el conflicto por el conflicto. Lo que vemos todos los gremios en general es que no hay una paritaria real, no hay un diálogo. Vienen hasta con una hojita escrita y no pueden modificar ni una coma. Jamás ha sido así. Siempre ha sido un diálogo, una discusión donde pasamos de una sesión a otra, donde hay cuartos intermedios, donde se consulta a Hacienda si es necesario. Ahora no hay instancia. Entonces la única instancia es generarla con una media de acción. Lo ha tenido que hacer judiciales y lo tendremos que hacer nosotros".

Respecto al trabajo en el sector privado, Iturbe fue contundente: "Lo que hay que decir es que cuando uno achica en el Estado se baja también en el sector privado, porque no hay competencia. Antes ganaban muy bien en el público y el privado tenía que remarla para equiparar al público. Iba ganando el público hasta el 2019. Cuando empieza a caer, el privado tiene más posibilidad de conseguir profesionales pero también baja el sueldo. No nos tenemos que alegrar de que el público gane menos, porque el privado también pasa a ganar menos".

Además, se refirió al ministro de Salud Rodolfo Montero y dijo que en un principio tenían expectativas y hasta una buena relación. "Supusimos que íbamos a tener buen diálogo porque él había sido el paritario nuestro hasta el 2019 donde se pudieron lograr varias cosas bastantes importantes como la inflación mes a mes que fue uno de los logros de Ampros y que fuimos los que hicimos punta con eso", dijo Iturbe y agregó: "Cuando él asume como ministro es otra la relación. Ojalá que esto se arregle. Esta semana ha sido un buen acercamiento, ha convocado la Comisión, la ha presidido él, o sea, él tiene poder de decisión, ha podido mejorar la propuesta esta semana. Ojalá sigamos así porque no es nuestro interés un conflicto porque sabemos que la gente lo sufre".

Escuchá la entrevista completa: