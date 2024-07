Pradines le restó importancia a las denuncias de Casado: "El veedor nacional está de acuerdo en todo"

El domingo fue una jornada movida para el PRO mendocino que celebró, finalmente, sus elecciones internas. En horas de la noche la lista que encabezó el senador provincial Gabriel Pradines junto a la legisladora Laura “Lula” Balsells Miró se adjudicó la victoria. Ambos pasaron por los estudios de MDZ Radio 105.5 FM y dieron detalles de lo que fue no solo el domingo electoral, sino las semanas previas y hacia dónde va el PRO de Mendoza teniendo en cuenta que representan al sector que prioriza el camino de Cambia Mendoza y convertirse en oposición de Alfredo Cornejo. Desde la lista Amarilla, encabezada por la vicegobernadora Hebe Casado, presentaron denuncias por irregularidades que están en vistas de esclarecerse mientras que desde el ala de Pradines aseguran que todo está en orden.

Sobre una posible impugnación de la elección, Gabriel Pradines expresó: "Era esperable que hicieran algo porque su objetivo desde el inicio fue no competir. Antes había una Junta Electoral de Mendoza, la cual la mayoría la tenía Hebe Casado, que fue removida por las trampas y las picardías que nos hicieron". Agregó que durante todo el proceso hubo un veedor nacional del PRO "que fue testigo desde el inicio hasta el día de ayer de todo lo que ha sucedido y siempre falló a favor de nuestros reclamos y en contra de los disparates que planteaba el sector de Hebe Casado. El objetivo de ellos fue que ayer no hubiesen elecciones. Es más, 48 horas antes le pidieron al juez que dieran de baja la elección de ayer porque sabían que ganábamos".

En este sentido se refirió al alboroto de las escuelas: "Lo que hizo Tadeo García Zalazar con Daniela García es un escándalo. Nunca ha pasado en una interna partidaria que la DGE se meta dentro del partido y digite las escuelas donde se va a votar. Es un escándalo institucional lo que pasó la semana pasada. Ayer el despliegue de directores, funcionarios, delegados, concejales, exconcejales, legisladores, secretarios de gobierno, yendo a buscar gente a votar para la interna del PRO fue asqueroso en toda la provincia".

"Ayer los afiliados del PRO recuperamos el partido. Ahora los afiliados y los dirigentes somos quienes vamos a tomar la posta y la decisión de lo que queremos para el PRO. Desde nuestro lugar, en principio, lo que vamos a hacer es generar un partido fuerte e independiente. Para eso tenemos que fortalecernos en los departamentos para generar una alternativa política en la provincia", dijo Pradines.

La fórmula ganadora sostiene que lo de ayer "fue escandaloso. Es parte de lo que pasa en la provincia donde Cornejo se mete en todos los órganos institucionales que existen. Fue una buena batalla. Nos asustamos un poco a la mañana cuando vimos tanto despliegue de micros, traffics, fue una cosa de locos. Pero a todos yo les decía ‘confíen en el laburo que ustedes han hecho’. El resultado terminó siendo en algunos departamentos mejor de lo que yo me imaginaba".

Los dichos y acusaciones del sector de Casado "no tienen lugar porque dentro de todas las complicaciones se desarrolló bien, hay veedores judiciales de testigo. Ellos son los testigos más allá del veedor nacional que está 100% de acuerdo con todo".

En un momento fue intervenida la Junta Electoral y uno de los argumentos que llegaron la lista Amarilla fue que la Junta la maneja el 'demarchismo'. Al respecto, Pradines declaró que "lamentablemente, es verdad. Es grave lo que dice porque antes la Junta la manejaba ella y se removieron por las trampas. Me daría hasta vergüenza comentar eso". El dirigente agregó: "Hoy la mayoría de la Junta responde al equipo nuestro, quien la preside es una persona muy joven que no quería hacer las cosas mal, entonces cada paso y decisión que tomó lo hablaba primero con el veedor nacional, que es Santiago Alberdi. Es un abogado joven que no quiere tener una mancha en el legajo. Todos los pasos que dieron fue en acuerdo con el veedor nacional. Por eso el juez federal, cuando pidieron anular la elección lo rechazó porque estaba todo bien".

Escuchá la entrevista completa