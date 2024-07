Malena Galmarini y una llamativa metáfora del cabaret para criticar a Javier Milei

La ex titular de AySA, Malena Galmarini, fue invitada este lunes al streaming de noticias Laca Stream y apuntó contra el presidente Javier Milei, asegurando que modificó su actitud tras llegar a la Casa Rosada. "Yo lo veo hoy a Milei y creo que se dejó encandilar por las luces del cabaret", sostuvo.

Tras ello, la dirigente lanzó: "Él llegó diciendo que éramos la casta, que él no iba a ser eso, que no iba a usar el avión presidencial, que no iba a usar Olivos. Resulta que miran Netflix en Olivos, se junta con periodistas en Olivos".

En esa línea, también cuestionó el estilo de vida del mandatario en la residencia presidencial: "Yo siempre dije que Olivos te encierra. Te compran la comida, te hacen la comida, te dicen cómo te tenés que vestir. Tenés un jardín enorme, tenés unos inmensos muros que te separan de la gente. Ya no sabés si hay baches, si hay inseguridad, porque andás en helicóptero".

Además, la exfuncionaria remató: "Después hay otra cosa y es que si sos Presidente de la Nación y vas al G7 tenes que ir limpio, descansado, bien vestido, sos representante de un país".

En otro tramo de la entrevista, Galmarini se refirió al aniversario número 50 y consideró que si estuviese vivo el peronismo "no tendría un quilombo". "La militancia necesita salir del chiquitaje de las internas", reflexionó.

En medio de las internas en la provincia de Buenos Aires, envió un mensaje al corazón del partido: "La militancia de hoy necesita más conducción, más de sus representantes, salir del chiquitaje de las internas y entender que está en juego el futuro de los argentinos y argentinas, no de la Patria porque a veces suena lejos, sino del futuro de nuestros hijos e hijas".