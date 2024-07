Javier Milei esquiva a Lula pero no a Bolsonaro: la agenda del presidente en Brasil

El presidente Javier Milei viajará el próximo fin de semana hacia Brasil, San Pablo, donde se encontrará con Jair Bolsonaro en un evento que organizará el expresidente del país vecino y líder liberal. La noticia la dejaron trascender fuentes de Casa Rosada.

Luego de cancelar su viaje al Paraguay, en donde se llevará a cabo el lunes el evento de presidentes del Mercosur, el presidente acepta visitar a Bolsonaro, con quien mantiene una buena relación.

Fuentes de Balcarce 50 admiten que su negativa de ir a la cumbre del Mercosur no se debe a "no querer cruzarse" con Lula Da Silva, el presidente actual de Brasil, sino que va a quedar "reventado" tras la vigilia por el 9 de Julio que se hará en Tucumán -junto con el Acta de Mayo- y luego el Tedeum en la Catedral de Buenos Aires.

Sin embargo, hay también otra versión que admite que aunque estuviera cansado "si quisiera haría el esfuerzo" para asistir al Paraguay. Su no presencia al evento no tiene "nada que ver" con no querer ver a Lula, agregan.

