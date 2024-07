Javier Milei confirmó la fecha en la que se firmará el Pacto de Mayo

El presidente Javier Milei confirmó este domingo que el Pacto de Mayo se firmará en Tucumán en los primeros minutos del 9 de Julio junto a los gobernadores y dirigentes políticos que decidan participar, tras la aprobación final de la Ley Bases.

"En la vigilia del 8 hacia el 9 de julio vamos a firmar el Pacto de Mayo. Agradezco fuertemente a todos los que acompañamos en este momento", aseguró.

Según sostuvo en una entrevista por TN, "hay una convocatoria" amplia a asistir y subrayó: "El que quiera venir va a venir, el que no quiera venir no va a venir. No voy a obligar a nadie, todas las fueras que integran el arco político están invitados".

Además, Milei detalló que la próxima semana se presentará una ley que buscará "la eliminación de más de cien leyes", que servirán para modernizar el sistema.

Al referirse a sospechas de corrupción que sobrevolaron en distintas áreas de su gestión, el gobernante destacó que no dudó en echar a los señalados.

"Le pongo un torpedo en la cabeza (si roba), sea el que sea, me importa nada quien sea", enfatizó el presidente, que dijo que implementaría un "esquema Bersa (marca de armas)". "Te agarro robando, te corto la mano", sentenció.