La trastienda de los cambios en un área clave que Alfredo Cornejo quiere reforzar

Al área de Ambiente de la provincia primero la bajaron de rango y ahora se quedó acéfala. La renuncia de Sebastián Melchor es la eclosión de la tensión interna que llevaba seis meses y que, aseguran en el Gobierno, se ejecutó ahora para evitar males mayores y para reforzar un área clave para los planes del propio gobernador.

Ambiente tiene bajo su órbita un enorme ecosistema de funciones. Alfredo Cornejo decidió subordinarla dentro del Ministerio de Energía, juntando la promoción y el control de las actividades extractivas en la misma jurisdicción. El área que dejó Melchor tiene la firma de oro para habilitar o prohibir proyectos de la mano de la Dirección de Protección Ambiental y por eso tiene una relevancia mayor a lo que se presupone.

Esa repartición tiene por ley la potestad de evaluar los impactos de los proyectos productivos y el poder de veto. Para el plan del Gobierno es clave. Cornejo impulsa el desarrollo de la minería metalífera en la provincia y ha puesto el foco en la promoción de la actividad. Pero por ahora no hubo referencia a los “anticuerpos” del sistema estatal: al control que por ley debe ejercer el área ambiental; desde lo operativo y también desde lo gestual.

En el Gobierno aseguran que el cambio responde a esa idea: a fortalecer a la subsecretaría de Ambiente en el impulso de la minería y otras actividades. En el camino hay otros temas relevantes pendientes. YPF busca pasar de manos 14 áreas petroleras, entre ellas tres que tienen una complejidad ambiental enorme. Se trata de Barrancas, La Ventana y Vizcacheras, que suman miles de pozos por abandonar e instalaciones que demandan mucho control. Además, está el por ahora trunco proyecto del Ecoparque, que nació como idea en la primera gestión de Cornejo y aún no ve la luz.

Una salida polémica

Sebastián Melchor es del Partido Socialista y forma parte de Cambia Mendoza desde su fundación. Antes había sido director de Recursos Naturales Renovables, con Humberto Mingorance como secretario de Ambiente. Cornejo decidió unir áreas y sumó a Energía y Minería (incluido Petróleo) con Ambiente. Las diferencias y choques con la ministra Jimena Latorre eran cada vez más agudos. Esas diferencias tienen que ver con la forma de “hacer” que se acostumbraba con “la impronta Mingorance”. La decisión de ejecutar el cambio se hizo antes de que lleguen momentos más conflictivos, como puede ser la consideración de los proyectos mineros que quedarán en el Distrito Minero Malargüe Occidental.

Los problemas con el ahora exfuncionario no son nuevos. Hubo denuncias internas en la Secretaría de Ambiente por nepotismo, pedidos de cambio y tensiones que se sumaban desde la época de Mingorance. Aunque no hay denuncias de irregularidades directas, sí falta de acción respecto a sospechas. Entre ellas, las maniobras que habrían cometido al menos un delegado de la repartición para “blanquear” bienes aparentemente ingresados de manera irregular al país, como motos de agua que no tenían certificación de compra, se registraban en Recursos Naturales y eran vendidas en otros sitios (así costa en una denuncia realizada en la oficina de Ética Pública).

Las discusiones con referentes de Protección Ambiental y Minería, área priorizada por Cornejo, trascendieron los despachos de la subsecretaría y generaron la eyección de Melchor. Es el tercer funcionario de relevancia que deja el Ministerio. En el Gobierno intentan separar los temas al asegurar que esas modificaciones no tienen relación entre sí.

La fusión de áreas generó algunas incomodidades y también adecuaciones. El Ministerio tiene dos subsecretarías y hasta hubo cambios físicos: Protección Ambiental se mudó desde Boulogne Sur Mer a Casa de Gobierno. Hidráulica dejó de pertenecer a Obras y también fue absorbida por Ambiente y el control del Parque quedó bajo la órbita de Biodiversidad y Ecoparque. Justamente quien conduce esa dirección. Ignacio Haudet, sonaba como posible reemplazante.

Igualmente en el cuarto piso explicaron que aún analizan el perfil de quien se hará cargo de la subsecretaría porque será la ministra Jimena Latorre quien encabezará el plan de gestión ambiental.