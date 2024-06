A quién apoyan los argentinos en el conflicto bélico entre Israel y Hamás

Distintos conflictos bélicos se desarrollan al rededor del mundo. Israel y Hamas, y Rusia y Ucrania, son los que hoy en día están más vigentes y más cobertura mediática reciben. Es por eso es que la consultora Poliarquía Consultores realizó una investigación sobre estos dos conflictos en particular: cuánto apoyo recibe cada sector; cuánta información llega al país; y cómo cambia el respaldo a los distintos países o grupos armados según el voto.

La mayoría de los encuestados apoyan tanto a Israel como a Ucrania, aunque el país europeo está 10 puntos porcentuales arriba. Al mismo tiempo, los encuestados están levemente más informados de la guerra entre Rusia y Ucrania que la que se está desarrollando en Medio Oriente.

El 48% de los encuestados respalda al Estado de Israel en el conflicto. Apenas el 11% apoya al grupo terrorista Hamás. Al mismo tiempo, el 26% no definió una posición, mientras que el 15% prefirió no contestar. Sobre este conflicto, el 68% de los encuestados admiten no estar informados (entre poco y nada informado). Solo el 30% conoce sobre el tema.

Por otro lado, sobre el conflicto que se está llevando a cabo el Europa del Este el 58% apoya a Ucrania, mientras que el 16% respalda a Rusia. En esta línea, menos encuestados admitieron no conocer a fondo el tema. El 66% no están informados, mientras el 34% está informado.

Los apoyos en porcentaje según votos.

Un dato interesante que reveló Poliarquía Consultores es cómo cambia el apoyo a los distintos países según el voto en las elecciones generales. Más de la mitad (61%) de quienes votaron a Javier Milei, apoyan a Israel. Lo mismo pasa con Juntos por el Cambio, con el 70%. Además, esta discriminación de votos demuestra una clara tendencia de que quienes apoyan a Israel, respaldan a Ucrania. El resto de los apoyos se reparten -principalmente- entre ninguno de los bandos, o en "no sabe".

Los votantes de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda tienen las opiniones divididas casi a la mitad. UxP apoya en un 25% a Israel, pero en un 20% a Hamás. El 33% no apoya a nadie. Los votantes del FIT son los únicos que respaldan más a Hamás (28%) que a Israel (14%).

Cabe recalcar que el presidente Javier Milei ha manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo incondicional al Estado de Israel, por lo que los distintos respaldos de los encuestados pueden responder tanto a opiniones personales, como en respuesta (a favor o en oposición) a lo que haga el presidente.