Ministerio de Capital Humano: la metáfora casi perfecta para aquello que Javier Milei decía del Estado

El presidente Javier Milei brindó gestos de respaldo absoluto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en medio de la polémica por la entrega de alimentos a comedores y el escándalo que culminó con la salida de Pablo de la Torre de la secretaria de Niñez y Familia.

El mega ministerio creado por el jefe de Estado está en la mira de todos tras sumergirse en una cadena de escándalos. En contrapartida, desde Capital Humano confirmaron que este martes comenzarán a repartir el alimento que tenían almacenado.

"El Ministerio de Capital Humano está puesto en discusión en los últimos días", señaló el analista político Mariano Bergero, y explicó que "este escándalo tiene dos componentes, por un lado, la cuestión del no reparto de alimentos, y por otro lado, todo esto que se ha destapado vinculado a la tercerización de contrataciones que los propios funcionarios de Capital Humano están denunciando a la Justicia a otros".

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, advirtió que "esta especie de mega ministerio fue algo así como la base de una construcción de parte de Javier Milei como un modelo de eficiencia y de austeridad. El problema es que a poco de andar, porque realmente vamos a cumplir seis meses el gobierno de Milei, te diría que de los tres grandes problemas de gestión que tuvo hasta el momento Milei, dos provinieron de Capital Humano. Estamos hablando del conflicto de las universidades, porque Capital Humano unifica desarrollo social. En educación, Milei se comió una marcha masiva en Capital Federal y en las grandes ciudades del interior, para luego terminar arreglando con los rectores de las universidades. Tuvo que pagar el costo político de que todo el mundo señale como un error de gestión el hecho de intentar desfinanciar las universidades".

Explicó que "el otro problema grande de gestión tiene que ver con el reparto de alimentos, también proveniente de Capital Humano", y que "el tercero fue el corte de gas de la semana pasada, pero eso no es de la incumbencia del Ministerio de Sandra Pettovello".

Javier Milei y Sandra Pettovello.

Tres de los grandes temas de gestión, dos le tocan al Ministerio de Pettovello, Bergero indicó que "Capital Humano se diseñó con la idea de ser una especie de modelo, y no solamente que es ineficiente, sino que también ahora nos estamos dando cuenta que hay también cuestiones muy vinculadas a la corrupción". Y desarrolló: "Hay una denuncia, que tiene que tener todo su desarrollo en la justicia, pero huele a podrido. En menos de seis meses, no solo que no funciona el ministerio, sino que además hay sospecha de gente que está robando".

"Pareciera ser la metáfora casi perfecta para aquello que Javier Milei decía del Estado, 'una organización criminal que le roba a los ciudadanos'. El problema es que ahora la responsabilidad es de Milei y de todo su gabinete. Y precisamente, Capital Humano explotó por un tema demasiado sensible, incluso más sensible que el tema de la educación y las universidades, estamos hablando del hambre. Ahí se mezclan los negocios del pasado, pero también lamentablemente parece ser con los negocios del presente", sentenció el analista.

Mariano Bergero opinó que "hay una deficiencia muy marcada en algunos aspectos de la gestión. Se presentó como el modelo de austeridad, acortando ministerios, cerrando el Estado; pero cuando llega el momento de la verdad y fundamentalmente en un tema tan sensible como el hambre y la asistencia social, la verdad es que han hecho agua por todos lados".

Por último, argumentó: "Sandra Pettovello quedó muy señalada. Hubo un operativo de respaldo inédito, ayer el Presidente fue a verla incluso a su oficina. Hay versiones de todo tipo, no me atrevo a decir cuál es la verdad porque realmente creo que ni los propios protagonistas saben hoy efectivamente qué es lo que pasó. Lo cierto es que hay una parte del Gobierno que gasta horas en respaldar a una ministra que supuestamente vendría a ser una especie de 'gran gestora de un ministerio', que la verdad daría la sensación que no funciona muy bien".

