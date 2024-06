El duro reclamo de Natalia Zaracho a Javier Milei por la falta de alimentos

En medio del debate por la movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados, la integrante de Unión por la Patria Natalia Zaracho formuló una cuestión de privilegio para exigir que se distribuyan los alimentos guardados en depósitos por el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. También arremetió contra el presidente Javier Milei por los distintos viajes al exterior que encabezó el jefe de Estado desde que comenzó su gestión: "Que deje de hacerse el líder mundial".

Al comienzo inició con una chicana sobre el tenso cruce que protagonizaron Juan Grabois y Leila Gianni. "Si tienen denuncias preséntense a la Justicia como hicimos nosotros y (el Gobierno) se tuvo que presentar a Comodoro Py a dar respuestas", lanzó en medio de aplausos de la bancada kirchnerista.

Al indicar que hablaría sobre el tema alimentario y "cómo no se están distribuyendo", planteó que "no hay una discusión de disputa política o de distintos pensamientos", sino que "hay una cuestión humana".

"Es que la gente tenga para comer, un derecho humano.. Nosotros no queremos que echar a ningún funcionario, queremos que los alimentos se repartan", expresó.

Acto seguido, apuntó contra Milei y Pettovello. "Me gustaría interpelar al Presidente que deje de hacerse el líder mundial y empiece a conocer las provincias, que vaya a los barrios populares, que agarre las llaves de los comedores con la ministra y vaya a cocinarle a la gente", disparó.

"O mínimo, que vaya a poner la cara y le diga a la gente que el mercado va a venir a salvarlos. Hoy la verdad no lo veo, la teoría del derrame no me cierra. Y cuando algo no te cierra es porque te están cagando", agregó.

Sobre el final, destacó el rol de Grabois por denunciar el estado de la comida retenida. "Si no hubiese denunciado él, hoy no estaríamos hablando de esto. Les quiero pedir que por lo menos tengan un poquito de respeto a las familias. Esos alimentos tarde o temprano se van a repartir”, cerró.