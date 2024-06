Reiterancia: con cambios, se debate el proyecto de Jorge Macri

El proyecto de Jorge Macri para incorporar el concepto de "reiterancia" al Código Procesal Penal porteño ya está en condiciones de arribar al recinto para su debate y aprobación. La iniciativa propone que una persona que comete un nuevo delito espere el proceso en prisión. Además la norma, entre otros conceptos también apunta a deportar al delincuente si es extranjero.

El Jefe de Gobierno viene insistiendo con la necesidad de incorporar la reiterancia como una manera de endurecer los castigos para quienes cometen delitos y también en prevención de los mismos.

Esta propuesta generó polémica durante el debate en conjunto que se desarrolló entre los legisladores de la Comisión de Justicia que conduce la radical María Inés Parry y de la Comisión de Asuntos Constitucionales a cargo de Hernán Reyes de la Coalición Cívica.

La agrupación que comanda Elisa Carrió, es una de las que introdujo cambios en la letra original que el jefe de Gobierno elevó a la Legislatura porteña y se impuso su criterio de evaluación de la posibilidad de fuga para mantener la prisión. También llevó un proyecto propio el bloque que conduce Graciela Ocaña (Confianza Pública) , el monobloque de Yamil Santoro y la bancada de La Libertad Avanza. Es que, hubo un proyecto del Ejecutivo de la Ciudad y cuatro de legisladores, tres de los cuales integran el oficialismo porteño. Para llegar al dictamen de mayoría se realizaron reuniones con funcionarios del Gobierno porteño, entre ellos el ministro de Justicia, Gabino Tapia que este meiodía inclusive participó de las reuniones y con especialistas que invitaron los distintos bloques.

La Coalición Cívica apoyó su moción de aplicar el concepto de reiterancia cuando se reconozca peligro de fuga "cuando la objetiva valoración de las circunstancias del caso, los antecedentes y circunstancias personales del/la imputado/a permitan sospechar fundadamente que intentará substraerse a las obligaciones procesales".

Dentro del "peligro de fuga", el proyecto señala que se tendrá en cuenta "la reiteración delictiva entendida como la existencia actual de múltiples procesos penales con requerimiento de elevación a juicio que tengan por objeto la investigación de delitos dolosos con pena privativa de la libertad" y que "queda exceptuado de la aplicación del presente inciso los hechos investigados en el marco del ejercicio de la libertad de expresión, a manifestarse o a peticionar frente a las autoridades, siempre y cuando no concurran con delitos contra las personas o daños a la propiedad.” Sobre este último párrafo, Ocaña explicó que se trata de derechos constitucionales pero que "el problema de la inseguridad viene de la falta de la policía en la calle por el tema de los presos en comisarías y esto parece no solucionarlo, porque hay que tomar medidas para que los policías cuiden a los vecinos, no a los presos".

Los distintos puntos que se incorporaron o modificaron "mejoraron" la norma, según los legisladores del oficialismo que integran el PRO, la Coalición, el radicalismo, Confianza Pública y republicanos. El diputado Yamil Santoro, explicó que incorporó algunas correcciones al proyecto de Jorge Macri.

Quienes no firmaron el dictamen de mayoría fueron los diputados de Unión por la Patria (UP), quienes tampoco sumarían los votos cuando el borrador llegue al recinto. "Nos parece que sigue discutida la definición de reiterancia y que no hay políticas para prevenir el delito", aseguró la legisladora Claudia Neira de UP.

El proyecto contempla la posibilidad de allanamientos de urgencia y a la vez se incorporará -de aprobarse la norma- el pedido a la Justicia para que ponga en conocimiento a las autoridades de migraciones la existencia de un proceso contra extranjeros, si lo hubiera, para que pasen el proceso en su país, algo que ya se aplica.

"El Tribunal a cargo de la ejecución de la pena deberá comunicar a la Dirección Nacional de Migraciones cuando, respecto de la persona extranjera que se encuentre cumpliendo pena privativa de la libertad, se verifique el supuesto previsto en el artículo 64 inciso a) de la Ley Nacional N° 25.871.", señala el dictamen en ese sentido.

La idea ahora es que la norma llegue al recinto lo antes posible. En principio se votaría en la sesión ordinaria del jueves de la semana próxima.

El oficialismo considera que reúne los 31 votos que necesita el proyecto para convertirse en ley y teniendo en cuenta que el PRO con sus aliados suma 30, si todos apoyan la iniciativa, el voto 31 vendría de La Libertad Avanza, como ocurrió en la sesión que se aprobó una ampliación presupuestaria para Jorge Macri.