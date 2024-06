Luis Petri apura la ley que le dará un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas

Este lunes se realiza en la provincia de Mendoza la II Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior. A las 12.30 está previsto que el gobernador Alfredo Cornejo brinde una conferencia de prensa junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero otra de las figuras relevantes que dijo presente fue el ministro de Defensa, Luis Petri. En ese contexto, insistió con la necesidad de avanzar con una baja en la edad de imputabilidad y también de la ley de seguridad interior.

Según el funcionario nacional "va a entrar en los próximos días un proyecto que modifica la ley de Seguridad Interior". "Ustedes saben que las Fuerzas Armadas tienen dos posibilidades de intervenir en seguridad interior. No está vedada esa posibilidad, solamente que está circunscripta a dos posibilidades. La primera es tareas de apoyo y colaboración en logística, en transporte, en veterinaria, en ingenieros. Y esta tarea la estamos haciendo en estos momentos en Rosario. Y la segunda posibilidad es la del artículo 31 que establece la ley de seguridad interior cuando las fuerzas de seguridad son sobrepasadas. Nosotros creemos que hay que establecer una opción intermedia que permita la utilización de las Fuerzas Armadas cuando, por ejemplo, existen actos terroristas", afirmó Luis Petri.

Luis Petri junto a la vicegobernadora Hebe Casado.

"Nosotros creemos que si hay un juez que establece que nos encontramos en presencia de un acto terrorista, las Fuerzas Armadas tienen que intervenir complementando la actuación de la Fuerza de Seguridad y con la anuencia del Gobernador de la Provincia", afirmó y dijo que además de plantearlo en el Consejo de Seguridad, hay que llevar la discusión al Congreso. "Tanto la Cámara de Diputados como el Senado, son los que tienen que dar esta discusión. Nosotros la vamos a plantear", esgrimió.

El ministro de Defensa @luispetri adelantó que enviarán un proyecto al Congreso para modificar la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas intervengan en casos de terrorismo y complementen tareas con otras fuerzas nacionales y provinciales. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/VSqWdG7Hff — Gianni Pierobon (@gmpierobon) June 3, 2024

Por otro lado, se metió también en la discusión referida a la baja de la edad de imputabilidad y dijo que es importante que eso se concrete. "Es clave que el Congreso salde esa deuda. Necesitamos bajar la edad de imputabilidad. Fundamentalmente pensando en las víctimas. Yo estoy de acuerdo con que sea a los 13 años. Yo presenté un proyecto en el Congreso de la Nación de lo que se trata es de juzgar a una persona cuando comprende la criminalidad del acto que se realiza, porque de lo contrario la ley baja la persiana y consagra la impunidad. Y por lo tanto es imprescindible que si una persona comprendió la criminalidad del acto que estaba realizando, si sabía que estaba matando y aceptó las consecuencias, que sea sometido a un proceso y que sea penada", manifestó.

"Me parece que es una discusión que data de mucho tiempo. Pensemos que tenemos una legislación del año 1981 y que claramente no resuelve el problema, muy por el contrario, lo agrava porque no permite el tratamiento de aquella persona que comete un delito, porque además le da facultades extraordinarias y exorbitantes a un juez en donde puede eximir de pena a una de aquellas personas que son imputables. Esto es, una persona de 16 años comete un delito en la República Argentina por ley, es imputable, pero la ley le otorga al juez la facultad incluso de eximirla de pena. Es una barbaridad y por lo tanto tiene que ser corregido y tiene que ser debatido en el Congreso", agregó y dijo que hay que pensar en los derechos de las víctimas.

"No hay que pensar en términos estadísticos de si resuelve el problema de la inseguridad. El problema es de la víctima que mataron a un familiar y que va a la justicia, que golpea la puerta, que pide justicia y la justicia le dice que no es posible juzgar a esa persona porque tiene 14 años o tiene 15 años y eventualmente no es imputable. Para las víctimas sí es una solución real y evita que se consagre impunidad", sentenció.

Si bien no quiso entrar en definiciones políticas respecto al futuro de La Libertad Avanza y la posibilidad de sumar al gobernador Alfredo Cornejo al oficialismo, no escatimó elogios para las políticas que se aplican en Mendoza. #Es imprescindible que existan, por ejemplo, registros de ADN en cada una de las provincias. Yo lo propuse aquí en Mendoza en el año 2012. Es ley en Mendoza y Mendoza tiene un registro de ADN que es el más importante del país y uno de los más importantes de Latinoamérica.Y es importante que estas experiencias exitosas se repliquen en todo el país", aseveró Luis Petri.

"Ni que hablar de la reiterancia. Todos sabemos que muchas veces tenemos problemas con delincuentes que reinciden y reiteran delitos, pero no obtienen condenas. Y por lo tanto es imprescindible unificar los códigos de procedimiento para que aquellas personas que tienen múltiples prontuarios con muchas entradas no recuperen rápidamente la libertad. Cerrar la puerta giratoria", adhirió en referencia a otro punto que el gobernador suele presumir.